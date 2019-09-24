مدرب الإسماعيلي: سننسى مباراة الذهاب ضد أهلي بنغازي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 15:35

كتب : ياسر الشريف

يودراج ييسيتش - الإسماعيلي

قال ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي إن فريقه سينسى لقاء الذهاب ضد أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية، والتي فاز بها الدراويش 4-2 في دور الـ32.

وأضاف ييسيتش في تصريحات صحفية: "سننسى لقاء الذهاب في مواجهة المنستير في تونس، علينا اللعب على الفوز هناك وهذا ما سنفعله".

وشدد "سنعتمد على معرفتنا بالفريق بعد أن واجهناه، ونريد تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على الجونة أيضا".

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ووصلت بعثة الإسماعيلي إلى تونس صباح اليوم الثلاثاء.

ويواجه الإسماعيلي أهلي بنغازي يوم الجمعة المقبل.

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