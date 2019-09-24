ليفربول يوضح موقف الرباعي المصاب
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 15:32
كتب : FilGoal
أوضح نادي ليفربول موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة إم كي دونز مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين.
وقال بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب لموقع ناديه: "شعر جيردان شاكيري يوم الإثنين بآلام في عضلة السمانة. لم يتمكن من إكمال المران وأظهر الفحص معاناته من تمزق خفيف. وهو يحتاج إلى بعض الراحة".
وعن ساديو ماني أضاف ليندرز: "تعرض لإصابة أمام تشيلسي. أعتقد أن سيكون جاهزاً لخوض التدريبات مجدداً يوم الخميس".
في السياق نفسه، يواصل ديفوك أوريجي وأليسون بيكر إعادة التأهيل من الإصابات التي تعرض لها الثنائي، وبالطبع تأكدت عدم مشاركته في لقاء الأربعاء.
وأكمل "نحتاج إلى توخي الحذر والتعامل خطوة بخطوة مع عودة أليسون، ولكن كل شيء سار كما خططنا له إلى الآن".
وأتم "ديفوك أيضاً في الطريق الصحيح، ولكنه لن يكون مع الفريق حتى الآن. أتمنى عودته سريعاً".
ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.
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