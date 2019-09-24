3 أشياء تعلمناها من فوز الزمالك على الاتحاد.. العقدة مستمرة وميتشو لا يزال يجرب

أمام الأهلي في كأس السوبر، انتقد كثيرون قرار ميتشو بإجلاس مصطفى محمد على دكة بدلاء الزمالك، اللاعب الذي أربك دفاع الفريق الأحمر فور دخوله. وأمام الاتحاد، كان الشاب اليافع على موعد جديد مع التألق.

قاد مصطفى فريق الزمالك لأول فوز في الدوري المصري، سجل هدف المباراة الوحيد أمام الاتحاد يوم الإثنين. هز شباك منافسه المفضل.

لأول مرة يلعب بجوار المغربي خالد بوطيب، والذي تقمص دورا جديدا مع الفارس الأبيض. دور، أثبت أن ميتشو لا يزال يجرب ليتعرف أكثر على قدرات لاعبيه.

سوبر مصطفى

أكثر فريق سجل مصطفى في مرماه هو الاتحاد، هدفه يوم الإثنين في شباك عماد السيد كان الرابع في مسيرة المهاجم الشاب الذي يحرزه في مرمى زعيم الثغر.

في الموسم الماضي أحرز مصطفى هدفين مع طلائع الجيش في شباك الاتحاد، ومع الزمالك كان هدفه حاسما لينهي مسيرة الأخير في كأس مصر.

يثبت مصطفى (21 عاما) يوما بعد يوم أنه جدير بمركز رأس الحربة في الزمالك، سجل 6 أهداف في 7 مباريات حتى اللحظة مع الفارس الأبيض.

ميتشو يجرب

بعدما قرر الصربي عدم الدفع برأس حربة صريح أمام الأهلي في السوبر، وهو الخيار الذي كلفه كثيرا في المباراة، أمام الاتحاد، ولأول مرة في مشواره مع الزمالك، قرر اللعب بمهاجمين. مصطفى محمد وخالد بوطيب.

أداء بوطيب كان مقبولا إلى حد كبير في مركز المهاجم الثاني، أثنى عليه ميتشو بعد المباراة لقيامه بهذا الدور جيدا رغم أنه لا يلعب عادة في هذا المركز. (طالع ما قاله ميتشو)

في 5 مباريات من السبع التي قاد فيها ميتشو فريق الزمالك، لعب بمهاجم واحد. أمام الأهلي لعب بدون رأس حربة، وضد الاتحاد دفع باثنين.

لا يزال ميتشو يتعرف على قدرات لاعبي الزمالك، يجرب هذا وذاك في مركز وآخر. ليستقر على أفضل تشكيلة للكتيبة البيضاء.

لم يستقر بعد على تشكيلته المثالية، مباراة يبدأ بعمر السعيد وأخرى بمصطفى وثالثة بدونهما. والأمر ينطبق أيضا على مركز الظهير الأيسر، مباراة يلعب فيها محمد عبد الشافي وأخرى تجد عبد الله جمعة مشاركا فيها.

أداء متباين

توالي المباريات لربما أثر سلبا على لاعبي الزمالك، الكثير منهم يشعر بإجهاد مثلما أوضح ميتشو وهو ما جعله مضطرا يغير كثيرا في تشكيلته الأساسية أمام الاتحاد.

ضد الأخير، لربما قدم الزمالك أسوأ أداء محلي تحت قيادة ميتشو. لم يكن الزمالك مقنعا، سدد على المرمى 5 مرات فقط مقابل 10 للاتحاد.

تأثر بغياب عدة لاعبين، سواء طارق حامد الموقوف أو المجهدين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي.

لكن في النهاية استطاع الظفر بالنقاط الثلاث ليحقق انتصارا مهما في بداية رحلته بالدوري.







































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