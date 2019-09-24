قالوا عن ساسي: لا نعرفه.. هل تأثر بقدوم ميتشو؟

"لست أنت اللاعب الذي أجلنا بسببه بطولة الدوري لحين التعافي من إصابتك وإنهاء مبارياتك في كأس الأمم الإفريقية"، رسالة واضحة وصريحة من رئيس نادي الزمالك انتقد خلالها أداء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في مباراة الأهلي بالسوبر.

بات تراجع مستوى ساسي في الفترة الأخيرة ملحوظا بنسبة كبيرة لدى عدد كبير من خبراء التحليل في مصر والجماهير.

ويستعرض FilGoal.com تفسيرات كثيرة لعدد من نجوم الكرة المصرية بشأن أسباب تراجع أداء اللاعب التونسي في موسمه الثاني مع الفريق الأبيض.

كان حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والزمالك الأكثر قسوة تجاه اللاعب التونسي، حيث قال عبر قناة تايم سبورتس بعد مباراة السوبر بقوله "ماذا حدث له؟.. لقد حظى بمساندة كبيرة من جماهير الزمالك في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

وأضاف "لقد ظن ساسي أن الجماهير ستسانده سواء أدى جيدا أم لا، فهو لاعب جيد لا يمكن إنكار ذلك، ولكنه يسير في الملعب ولا علاقة له بالنواحي الدفاعية، ويفتقد الشراسة في استخلاص الكرة من المنافس".

وواصل المعلم "إذا أبدت جماهير الزمالك استياءها من أدائه في أي وقت، سيعود أفضل كثيرا، بالطبع الحل بيده فقط، وليس بيد شخص آخر، فالروح التي يؤدي زميله طارق حامد تغلب كثيرا على الأداء، وإذا أدى بنفس الروح سيكون أفضل من طارق".

كما أجاب سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق حول علامات الاستفهام بشأن تراجع مستوى ساسي، مؤكدا "الأمر واضح منذ فترة طويلة، منذ إصابته في كاحل القدم لم يعد لمستواه، وهذه مشكلة كبيرة أنه استغرق وقتا طويلا لاستعادة الأداء، لأنه ترمومتر الزمالك ونجم الفريق الذي يقاس عليه أداء الفريق".

وأشار "حاليا نشعر أنه ليس موجودا، وننتظر عودته منذ فترة، وهذا غريب جدا بالنسبة لي، ولا يوجد بديل له في الزمالك، ويضطر الجهاز الفني لتغيير الخطة، كما بات الفريق يعتمد على لاعبين آخرين مثل محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم (أوباما)، وربما أثر ذلك على فرجاني ساسي لوجود وفرة من اللاعبين المهاريين، ولم يعد الفريق معتمدا بشكل كامل عليه، لتصبح أدواره الدفاعية أكثر من الهجومية".

طيب ممكن حد يقولنا هو فرجاني ساسي هيرجع إمتي الزمالك..عشان كنت بحب لعبه والله 🤔؟ — Yehia Hamza (@YehiaHamza10) September 24, 2019

أما أيمن يونس فقال عبر قناة أون سبورت أثناء تحليله لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك في الجولة الأولى لبطولة الدوري "أي فريق متطور كرويا في العالم، يجب أن يكون لديه ثنائي (مخ) في وسط الملعب أحدهما هجومي والآخر دفاعي، من المفترض أن يكون فرجاني هو المكلف بالجزء الهجومي ولكنه كان بطيئا للغاية".

واتفق حازم إمام نجم الزمالك السابق مع رؤية الشيشيني، مؤكدا "بعد الإصابة لم يعد فرجاني مثلما كان الموسم الماضي، كما أن اللاعبين حوله اختلفوا، وقد يؤثر ذلك عليه، ولم يتفاهم أو يتأقلم معهم، كما لم يستعد لياقته البدنية بعد".

ومال حازم إمام لسبب فني وراء تراجع مستوى ساسي، موضحا "المدير الفني الحالي ميتشو يميل لملء وسط الملعب، ويعد ساسي أكثر المتأثرين بذلك، لأن أوباما وإمام عاشور يتحركان في العمق وليس مثل محمود عبد المنعم (كهربا) وإبراهيم حسن اللذين لعبا على الأطراف مما منح فرصة لساسي بالتقدم بجوار أوباما، وحاليا أطراف الزمالك يريدون الدخول لقلب الملعب كثيرا مما خلق زحاما أمام ساسي، في الوقت الذي يريد مساحة لاستلام الكرة ببطء نسبيا".

وطرح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تفسيرا آخر بشأن اللاعب التونسي، مشيرا إلى أن "التركيز والضغوط عليه أكبر، لأنه بات نجما للفريق بعدما أدى بشكل رائع الموسم الماضي، وطالما بات فرجاني تحت المجهر سيحاسب على أي لمسة وتمريرة، كلما كبر اسم اللاعب كلما كانت المحاسبة أكبر، كما يعيبه حاليا كثرة التمريرات الخاطئة فهو متأثر نسبيا بحال الفريق".

كما انتقد طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أداء النجم التونسي في مباراة السوبر بقوله عبر قناة الحدث اليوم "هذا ليس ساسي الذي نعرفه، لديه الأفضل من ذلك بكثير، طارق حامد مطحون بجواره، لقد كان بطيئا وتائها في الملعب".

وبسؤاله لماذا اختفى فرجاني ساسي في الفترة الحالية، أجاب تامر عبد الحميد مدافع الزمالك السابق بلا تردد "لأسباب توظيفية".

وأوضح عبد الحميد "المدرب السابق كريستيان جروس كان يعتمد على ساسي كلاعب وسط (بوكس تو بوكس) لذا كان يتقدم للأمام ويسجل ويصنع أهداف، ويبقى طارق حامد ليؤدي الأدوار الدفاعية".

واستدرك نجم الزمالك السابق "أما ميتشو عكس الأدوار، فهو يوظف فرجاني في بناء الهجمة من الخلف أمام قلبي الدفاع، وكذلك المتنفس لظهيري الجنب مستغلا دقة تمريراته سواء القصيرة أو الطولية ولديه مساحة رؤية واسعة، لذا فهو قادر على بدء الهجمة بشكل أفضل من طارق حامد".

كما طرح تامر عبد الحميد تفسير تكتيكي آخر بقوله "السبب الثاني يتمثل في أن ميتشو يميل للتأمين الدفاعي بخمسة لاعبين هما قلبي الدفاع مع ثنائي الوسط طارق حامد وساسي والظهير الأيسر عبد الشافي أو عبد الله جمعة، بينما يمنح حرية كاملة للظهير الأيمن حمدي النقاز في الانطلاقات".

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