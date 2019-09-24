نيمار: سعيد بكوني قدوة.. ولكن

يرى نفسه مقصرا في حق نفسه أحيانا، لكن في الوقت ذاته، يشعر بمسؤولية تجاه محبيه الذين يرونه قدوة ويعلقون عليه آمالا كثيرة كونه أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

نيمار، شخصية جدلية، موهبة استثنائية، لربما عانت من قرارات خاطئة، وإصابات متتابعة، حرمتها من لحظات هامة، مثل تتويج البرازيل بكوبا أمريكا 2019.

فتح نيمار قلبه في حوار مع صحيفة ميرور الإنجليزية مصرحا "لست شخصا يتحدث كثيرا، كتوم، أبقي الأمور لنفسي، لكن أصل أحيانا إلى درجة من الإحباط، أشعر بالغضب، أنفجر ولا أتعامل مع الناس بشكل طيب. أحاول تحسين ذلك في شخصيتي".

وواصل نجم نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا "حين أحتاج للحديث مع أحد، أحاول التكلم. وأظن أن هذا أمر طيب. أعتقد أنك حين تكون مرتاحا على الصعيد الذهني تحدث الأمور بشكل طبيعي. تميل أكثر للقيام بأشياء صحيحة. إن لم تكن جيدا، لن تسير الأمور بالطريقة التي توقعتها. يكون الأمر صعبا أحيانا لأن عليك أن تكون مثاليا، وكإنسان هذا مستحيل".

وأضاف نيمار (27 عاما) "أخفقت عدة مرات ويصبح الثمن غاليا لكي تستعيد الثقة، من الوارد لإنسان أن يفشل، هذا جزء من الحياة، وبسبب هذه الأخطاء تنضج وتتعلم. والداي، أختي، عائلتي وأصدقائي، ألعب من أجلهم وأتدرب يوميا. دائما يقفون بجواري. هم الذين ساعدوني حين لم يكن لدي شيء، يلهمونني. حين تصبح مشهورا، يكون الأمر غريبا نوعا ما، لكن تعتاد على ذلك. أشعر بالفخر والسعادة. أتشرف بكوني شخص قدورة للآخرين. فهذا يدفعني".

وأتم نجم فريق سيليساو "لذا إذا كان بمقدوري المساعدة، أحاول دائما القيام بأشياء صحيحة، لعب كرة القدم، التقاط صورة أو عناق أحد. سعيد بدعم الجميع".

منذ عامين، كان نيمار سعيدا بالرحيل عن برشلونة والاتجاه صوب عاصمة النور، لكن الآن، لربما يعتبر هذا القرار من أسوأ ما قرر في حياته.

سعى نيمار جاهدا للعودة إلى برشلونة، أو على الأقل خلق القميص الأزرق لباريس، لكن لأن النادي الفرنسي اشتراه بـ222 مليون يورو، رحيله لن يكون سهلا أبدا.

لم يجد نيمار في باريس ما يرضي طموحه ويجعله سعيدا مثلما كان الحال في برشلونة حين جاور ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ومع توالي الإصابات لم يحالفه الحظ ليواصل التألق، ففي 2015 كان ثالث أفضل لاعب في العالم بعد ميسي وكريستيانو رونالدو.

مشوار نيمار مع باريس ربما نهايته قريبة، لكن مشواره إلى صدارة نجوم كرة القدم في العالم لا يزال مجهولا.

وعاد نيمار للمشاركة في المباريات بعد إصابة طويلة لحقت به مع نهاية الموسم الماضي، شارك في مباراتين وسجل هدفين في الدوري الفرنسي.

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