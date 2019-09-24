مؤتمر زيدان: الضغط زاد في عالم الكرة.. ولم أسمع عن فوز ميسي بالأفضل

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة أوساسونا غدا الأربعاء في الدوري الإسباني: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية".

وكان ريال مدريد قد تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أوساسونا

وأضاف زيدان "يجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".

وتابع زيدان "أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم ولست قلقا من خطورتها".

وأوضح المدير الفني لريال مدريد "نمتلك هنا أفضل فريق طبي، ولكن نلعب الكثير من المباريات وفترة الراحة أقل".

وشدد زيدان "في إشبيلية لعبنا كفريق واحد من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وهذا هو الأمر المهم".

واستطرد "هذا ضروري بالنسبة لي لأن جميع المباريات صعبة ويجب أن نكون معا".

وعن عدم احترام زيدان بالحديث مع مدربين أخرين أوضح "لا أفكر في ذلك الأمر نهائيا".

وكشف "هذا بالنسبة للصحافة، عندما أفوز أكون هنا وعندما أخسر أصبح خارج النادي".

الضغط

تحدث زيدان عن ضغط المباريات قائلا: "لدينا سبع مباريات في 21 يوما، إذا حصلت يوما على راحة سيكون الأمر جيدا".

وتابع "عندما كنت لاعبا كنا 40 مباراة في الموسم الواحد، الآن نلعب أكثر من 60 مباراة".

وأضاف زيدان "نلعب موسمين في الموسم الواحد ونتعرض لضغط هائل".

برشلونة:

وبالحديث عن وضعية برشلونة في الدوري قال زيدان: "لا أرى أن برشلونة فريقا سيئا".

وأوضح زيدان "لا تهمني وضعية برشلونة في الجدول".

وتابع "أشعر بالقوة مثلما كان شعوري في اليوم الذي وصلت فيه إلى هنا".

الأفضل:

عن فوز ميسي بجائزة الأفضل في العالم قال زيدان: "لم أر أو أسمع أي شيء عن جوائز الفيفا".

وتابع "من يقومون بالتصويت هم الذين يختارون الفائزين في النهاية".

وشدد "صدقوني أنا لم أسمع حتى عن فوز ميسي بالجائزة ولم أشاهد حتى حفل الجوائز".

وبالحديث عن تشكيل الأفضل قال زيدان: "أنا فخور بوجود لاعبين من فريقي في التشكيل السنوي لفيفا".

وشدد المدير الفني لريال مدريد "لن أدخل في نقاش إذا كانوا يستحقون التواجد في التشكيل أو لا".

وأوضح زيدان "قلت ذلك من قبل وأكرره، لاعبي فريقي هم الأفضل في العالم".

وتم اختيار كل من سرجيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش في تشكيل الأفضل بجانب إدين هازارد المنضم حديثا لريال مدريد.

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