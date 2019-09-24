ريال مدريد يوضح إصابة مدافعه

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 14:49

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة ظهيره الأيسر فيرلاند ميندي الذي شارك أساسيا في المباريات الأخيرة.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب فيرلاند ميندي، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة الضامة في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

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الإصابة هي الثانية على التوالي للظهير الأيسر الفرنسي، فقد تعرض لإصابة عضلية في الفخد خلال شهر يوليو الماضيغاب بسببها عن عدد من المباريات.

ومن المنتظر أن يعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على البرازيلي مارسيلو في حالة جاهزيته البدنية.

ويلعب ريال مدريد ضد أوساسونا الأربعاء ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي يونيو الماضي حتي صيف 2025 لمدة 6 مواسم، في وقت أعلن فيه ليون انضمام اللاعب مقابل 48 مليون يورو، و5 مليون يورو كبنود إضافية.

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فيرلاند ميندي ليون ريال مدريد

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