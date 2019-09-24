حصاد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.. مهرجان أهداف سيتي وبيرناردو الأفضل؟

جولة جديدة من الدوري الإنجليزي تنتهي وبعدها يتكرر موعدنا مع الحصاد، 31 هدفا خلال الأسبوع المنصرم هي حصيلة مباريات الجولة السادسة من المسابقة أقل بهدف من سابقتها.

مانشستر سيتي عاد لطريق الانتصارات عن طريق تسجيل 8 أهداف ضد واتفورد الذي أحرج أرسنال في الجولة الماضية، وقمة الجولة شهدت انتصار ليفربول رغم محاولات تشيلسي لإدراك التعادل.

يرصد لكم FilGoal.com الأفضل والأسوأ في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل لاعب

لا شك أن بيرناردو سيلفا كان أبرز لاعبي الجولة الماضية، نجم مانشستر سيتي سجل هاتريك وساهم في حفل الأهداف ضد واتفورد، الأمر ذاته مع زميله رياض محرز، كلاهما كان ممتازا، بجانب كيفن دي بروين.

آرون كريسويل مدافع وست هام يونايتد قدم أداء رائعا للغاية وامتلك نسبة تمريرات ناجحة تقدر بـ71% وسدد تسديدتين منها واحدة على المرمى بجانب فوزه بـ3 كرات هوائية ونجاحه في افتكاك الكرة 3 مرات، بجانب تسجيله لهدف رائع.

كريس وود مهاجم بيرنلي قدم مستوى متميزا للغاية ضد نورويتش سيتي وسجل هدفين، وامتلك دقة تمريرات تقدر بـ90% وسدد 4 تسديدات منها 3 على المرمى وواحدة أنقذها الدفاع.

في رأيكم من كان أفضل لاعب في الجولة الماضية؟

أفضل مدرب

فرض يورجن كلوب مدرب ليفربول نفسه مجددا كأفضل مدرب لحفاظه على العلامة الكاملة بعد 6 جولات، يليه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد انتصار فريقه بـ8 أهداف مقابل لا شيء.

وكذلك مانويل بيللجريني مدرب وست هام يونايتد الذي قدم فريقه مستوى متميزا للغاية ضد مانشستر يونايتد وفاز بنتيجة 2-0، وشون دايتش مدرب بيرنلي الذي فاز فريقه 2-0 ضد نورويتش سيتي.

كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد حصد 8 نقاط حتى الآن، وقاد فريقه يوم السبت للفوز بنتيجة 2-0 ضد إيفرتون، ويحتل فريقه المركز الـ10 بفارق الأهداف عن توتنام السابع.

في رأيكم من كان أفضل مدرب في الجولة الماضية؟

أفضل هدف

هدف كالوم تشامبرز مدافع أرسنال ضد أستون فيلا كان رائعا.

وبالطبع هدف أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول ضد تشيلسي كان ممتازا.

وإن اخترنا هدف أرلوند، لا يمكننا أن نغفل هدف نجولو كانتي الرائع وسط دفاعات ليفربول.

هدف أندري يارمولينكو ضد مانشستر يونايتد كان متميزا للغاية بالجملة التي لعبها الثلاثي، مارك نوبل إلى فيليبي أندرسون ثم إلى المهاجم الأوكراني.

أيضا هدف هاري كين مهاجم توتنام وجيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر في مباراة الفريقين كانا ممتازين.

أخيرا هدف ليس موسيت لاعب شيفيلد ضد إيفرتون كان جميلا.

يمكنك الاختيار بشكل فردي بعيد عن التصويت من حفل أهداف مانشستر سيتي أيضا.

في رأيكم أيهم أفضل هدف في الجولة؟

أفضل تصدي

لم يسعنا سوى اختيار تصدي أدريان المتميز للغاية ضد تشيلسي والنتيجة كانت 1-0 في الشوط الأول.

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