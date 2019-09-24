الأهلي: احترمنا رغبة مؤمن لحين إعلان مرضه للجمهور

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على علم تام بالأزمة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الفريق منذ فترة طويلة، بحسب تأكيدات عضو المجلس إبراهيم الكفراوي.

وصرح الكفراوي عبر القناة الأولى "مؤمن من أبناء الأهلي الذين ساهموا في نجاحات وانتصارات الفريق، ويجب أن يقف النادي بجوار أولاده في حالة تعثرهم".

وأضاف "المرض كان معروفا للإدارة وكان أمرا شخصيا واحترمنا رغبة اللاعب لحين أن يفصح لجمهوره ويكشف عن مرضه، بخلاف ذلك لا يمكن التدخل في خصوصياته وأموره الشخصية، فهي ترجع له".

وتابع "راعينا المشاعر الإنسانية لأقصى درجة، وطالما أعلن مؤمن ليرى معزته لدى جماهير الأهلي ومصر كلها، وبالطبع معزته غالية لدى الجميع".

وأتم إبراهيم الكفراوي "كلنا في ظهره ونسانده، وهذا قرار مجلس الإدارة منذ فترة، وأتمنى له الشفاء وأن يعود أفضل مما كان، فهو رجل رياضي ولديه إصرار الرياضيين، وسيعود أقوى من الأول".

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