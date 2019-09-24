متى يُطرح قميص الأهلي الجديد؟ كيف ستكون الألوان؟ ما هي فئات القميص المختلفة والأسعار؟ وما هي فكرة الدعم للاعب الفريق مؤمن زكريا؟ كل ذلك يكشف عنه وليد حسن نائب رئيس شركة "أمبرو" المصنعة لأقمصة المارد الأحمر في حواره لـFilGoal.com.

موعد طرح القميص

بدأ وليد حسن حديثه قائلا: "سيظهر الأهلي بالقميص الجديد في لقاء كانو سبورت في الـ28 من شهر سبتمبر الجاري".

وواصل "القميص الأول سيكون باللون الأحمر المعتاد ولكن سيكون هناك بعض الأشياء المختلفة في التصميم".

وأضاف "كذلك السروال والجوارب سيكون هناك اختلاف في الشكل".

وعن أقرب قميص مما تصنعه أمبرو شبيه لقميص الأهلي الجديد أجاب بحسم "لا قميص الأهلي ليس شبيها لأي فريق آخر".

وأوضح "الأهلي له تصميم خاص ومختلف عن قمصان الأندية الأخرى".

فئات القميص والأسعار

وبسؤاله عن أسعار القميص أجاب نائب رئيس شركة أمبرو "هناك ثلاث فئات من القميص الجديد، أول فئة هي نسخة اللاعبين والقميص يأتي بالكامل من الخارج".

وأردف "ذلك القميص سيتراوح سعره ما بين 1400 إلى 1700 جنيه".

وأكمل "الفئة الثانية ستكون هي هي نفس الفئة الأولى بمعنى أن الخامات والتصميم متطابق لكن المنتج النهائي سيصدر في مصر ويُكتب عليه خامات أمبرو العالمية".

وتابع "سعر هذا القميص سيتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه".

وأضاف وليد حسن "أما الفئة الثالثة فهو القميص الذي نُطلق عليه قميص الجمهور ومثل العام الماضي سيتراوح سعره ما بين 230 إلى 250 جنيه".

وعن قمصان التدريب أوضح "الأهلي يظهر بالفعل حاليا بقمصان تدريب من الموسم الجديد، وهناك ألوان أخرى سوف تضاف مثل الأزرق والرمادي والبرتقالي".

وأكمل "سيتم تسليم كل قمصان الأهلي الجديدة على دفعات خلال خمسة أيام".

وواصل "جلسة التصوير الخاصة بالقميص ستكون يوم الأربعاء المقبل في ملعب مختار التتش".

وعن هل سيقام حفل لإطلاق القميص الجديد قال: "هذا أمر يخص النادي الأهلي".

لون القميص الاحتياطي

وانتقل الحوار بعد ذلك للحديث عن القميص الاحتياطي وهل ما تردد عن تغيير اللون الأزرق صحيح أجاب "نعم".

وأضاف "ما أستطيع تأكيده أن اللون الأخضر ليس ضمن القمصان الجديدة".

وبسؤاله عن اللون الجديد قال: "أحد الأقمصة سيكون باللون الأسود".

وعما إذا كان يعني حديثه أن الأهلي سيكون له قميصين بديلين رد "نعم".

وبسؤاله عن لون القميص الثالث وهل اللون الأسود يخص القميص الثاني أو الثالث أجاب وليد حسن "لا أستطيع الإفصاح عن اللون الثالث".

وأردف "أما مسألة اللون الأسود وهل سيكون القميص الثاني أو الثالث فهذا أمر يخص النادي الأهلي وإدارته".

وأكمل "سيتم تسليم القمصان الاحتياطية مع القميص الأساسي للأهلي في يوم واحد، ويحصل النادي على كل العدد المطلوب وهو من يُخرجهم ويوزعهم طبقا لقراراته".

دعم مؤمن زكريا

وعما تردد عن وجود فكرة لدعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي أجاب وليد حسن "نعم هذا صحيح ونحن متحمسون لتلك الفكرة".

وأردف "هذه الفكرة جاءت بطلب من الأهلي وبالتحديد من رئيسه محمود الخطيب تقديرا لما قدمه مؤمن للنادي، ونحن سنشارك بكل تأكيد".

وعن الأفكار المتوقع تفعيلها أوضح "حتى الآن هناك أكثر من فكرة مثل طبع قمصان وعليها وسم –هاشتاج- لدعم مؤمن ويحصل عليه الجمهور".

وأكمل "هناك فكرة أخرى أن يحصل من يشتري قميص الأهلي على قميص آخر هدية عليه صورة لمؤمن زكريا لدعمه".

وأتم "كل تلك الأفكار مطروحة وفور الاستقرار على أحدها سننفذها".

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