يقترب ملعب برج العرب من استضافة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اجتماعا أمنيا سيعقد لتحديد عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة على أن يتم نقلها لبرج العرب.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف ليعبر إلى دور المجموعات بعدما خسر مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وخاض الزمالك معظم مبارياته القارية في الموسم الماضي على ملعب برج العرب، آخرها كان أمام نهضة بركان المغربي حين توج الفريق بالكونفدرالية.

واستضاف الملعب مباراتي الزمالك في دور الـ64 لدوري الأبطال، حين تفوق على ديكاداها الصومالي بنتيجة 7-صفر و6-صفر.

وكان الملعب مسرحا لكأس السوبر المصري يوم الجمعة والتي خسرها الزمالك بنتيجة 3-2 أمام غريمه التقليدي الأهلي.







































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