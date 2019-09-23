مدرب الاتحاد: الحكم أقر بلمسة يد محمود علاء.. ولكن

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 22:27

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - إمام عاشور

كشف محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد عن حوار قصير دار بينه وبين الحكم أمين عمر الذي أدار المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وصرح مدرب الاتحاد عبر إذاعة الشباب والرياضة "ركلة الجزاء لا أعلم مدى صحتها".

وأضاف إبراهيم "لقد رأى الحكم لمسة اليد، وأقر لي بذلك عقب المباراة، لكن أبلغني أن القانون الجديد لا يحتسب هذه المخالفة ركلة جزاء".

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وأوضح "لا تحتسب ركلة جزاء طالما كانت يد اللاعب بجانبه، ولكن محمود علاء طار للمس الكرة".

وعن الخسارة ضد الزمالك، واصل محمد إبراهيم حديثه "قدمنا ما علينا، وأدينا مباراة مميزة، كنا الأفضل في الشوط الثاني، والزمالك لم يهدد مرمانا بأي فرصة".

وأتم تصريحاته "فقدنا كريم الديب لإصابته أثناء الإحماء، مما أدى لهزة، لكن تداركنا الأمر بعد 30 دقيقة، وغيرنا خطة اللعب 3 مرات للوصول لمرمى الزمالك".

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