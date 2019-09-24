رغم المشاركة مع الرديف - مدرب وست بروميتش: لن نتعجل الدفع بحجازي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 10:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش - أستون فيلا

لن يتعجل سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون في الدفع بمدافعنا المصري أحمد حجازي رغم اكتمال لياقته البدنية بعد العودة من الإصابة.

حجازي شارك لمدة ساعة مع رديف وست بروميتش ضد رديف نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين ضمن دوري الرديف لأول مرة منذ نحو 3 أشهر بعد الخضوع لعملية جراحية في الكاحل.

وقال بيليتش في تصريحات لجريدة برمنجام ميل: "عودة حجازي شيء رائع. بدأ المشاركة في التقسيمة الجماعية منذ يوم الأربعاء. لقد بدا جيداً حقاً. لقد وصل إلى 90٪ من جاهزيته، وعندما تكتمل بالـ10٪ الباقية سيكون مستعدا للمشاركة مع الفريق".

أخبار متعلقة

تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل هاني رمزي لـ في الجول: لم يُطلب منا التصويت في أفضل لاعب بالعالم.. ورسالة صلاح ميدو: لو توج صلاح بكأس أمم إفريقيا لترشح لجائزة الأفضل في العالم

وأضاف المدرب الكرواتي "تحتاج إلى هذه الـ10٪ لكن من الصعب للغاية الحصول عليها من خلال التدريبات، فهي لياقة المباريات".

وواصل "سيلعب مباراة أو مباراتين مع الفريق الرديف وليس لدي أي شك في أنه سيكون جاهزًا قريبًا".

وأكمل "لم يكن لديه استراحة طويلة وحسب، لكنها كانت طويلة بما فيه الكفاية. خضع لعملية جراحية، لكنه يبدو رائعا. إنه يبدو سليما من الناحية الفنية".

وأتم بيليتش "لياقة المباريات يمكنك الحصول عليها فقط من المشاركة. ونأمل أن يجمع حجازي بين مباريات الرديف ومباريات الفريق الأول".

ويأمل بيليتش في عودة حجازي لتشكيلته الأساسية قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 7 أكتوبر.

علما بأن لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق اختير ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر.

طالع أيضا

تحتاج 7 كرات الآن يا رونالدو.. جائزة الأفضل تعود لأحضان ميسي

يعزف "الميتال" من على العرش.. كلوب أفضل مدرب في العالم

أليسون أفضل حارس في العالم

مفاجآت في فريق الفيفا لعام 2019.. 3 من ريال مدريد

مؤتمر فايلر: هذا سبب التدوير بين اللاعبين أمام سموحة.. أريد لعب كرة هجومية

أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

نرشح لكم

أخر الأخبار

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو دقيقة | حكايات في الجول
خربين يعتذر لمنتخب سوريا بسبب الغياب ويطالب بالعودة 12 دقيقة |
المصري: الحكم تأثر بضخامة إيميكا "طارق حامد يستحق الطرد 7 مرات كل مباراة" 21 دقيقة | مصر
سعفان: تتويج الإسماعيلي بالدوري صعب.. وحارس المنتخب لن يخرج عن هذا الثلاثي 36 دقيقة | مصر
فيفا يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود مصر في ملف تصويت الأفضل 49 دقيقة | المحترفون
أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك