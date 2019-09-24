رغم المشاركة مع الرديف - مدرب وست بروميتش: لن نتعجل الدفع بحجازي

لن يتعجل سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون في الدفع بمدافعنا المصري أحمد حجازي رغم اكتمال لياقته البدنية بعد العودة من الإصابة.

حجازي شارك لمدة ساعة مع رديف وست بروميتش ضد رديف نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين ضمن دوري الرديف لأول مرة منذ نحو 3 أشهر بعد الخضوع لعملية جراحية في الكاحل.

وقال بيليتش في تصريحات لجريدة برمنجام ميل: "عودة حجازي شيء رائع. بدأ المشاركة في التقسيمة الجماعية منذ يوم الأربعاء. لقد بدا جيداً حقاً. لقد وصل إلى 90٪ من جاهزيته، وعندما تكتمل بالـ10٪ الباقية سيكون مستعدا للمشاركة مع الفريق".

وأضاف المدرب الكرواتي "تحتاج إلى هذه الـ10٪ لكن من الصعب للغاية الحصول عليها من خلال التدريبات، فهي لياقة المباريات".

وواصل "سيلعب مباراة أو مباراتين مع الفريق الرديف وليس لدي أي شك في أنه سيكون جاهزًا قريبًا".

وأكمل "لم يكن لديه استراحة طويلة وحسب، لكنها كانت طويلة بما فيه الكفاية. خضع لعملية جراحية، لكنه يبدو رائعا. إنه يبدو سليما من الناحية الفنية".

وأتم بيليتش "لياقة المباريات يمكنك الحصول عليها فقط من المشاركة. ونأمل أن يجمع حجازي بين مباريات الرديف ومباريات الفريق الأول".

ويأمل بيليتش في عودة حجازي لتشكيلته الأساسية قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 7 أكتوبر.

علما بأن لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق اختير ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر.

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