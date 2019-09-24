كلوب: تعامل صلاح وأرنولد مع الركلة الحرة أمام تشيلسي كان ذكيا للغاية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تعامل الثنائي محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد مع الركلة الحرة التي جاء منها الهدف الأول أمام تشيلسي بالذكي للغاية.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أنا سعيد حقاً بالأداء أمام تشيلسي والمباراة التي كانت صعبة للغاية. لم أتوقع أن نسيطر على تشيلسي. لقد دافعنا بشكل رائع. خط الدفاع كان منتبهاً. هذا رائع".

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وأضاف الألماني "وضعناهم تحت الضغط وكان رد فعل الخط الخلفي رائعاً. ظل الأولاد يعملون حتى الدقيقة الأخيرة، وهكذا فزنا بالمباراة".

وواصل "تعامل محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد مع الركلة الحرة التي جاء منها الهدف الأول، كان ذكياً للغاية. بكل أمانة، كان من الصعب للغاية أن يتم إنقاذها".

وأتم "أما الهدف الثاني، فأندي روبرتسون هو أفضل من يرسل العرضيات. أرسل عرضية رائعة على رأس روبيرتو فيرمينو، وبالفعل كان الهدف الثاني رائعاً".

ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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