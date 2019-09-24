راموس وكاسياس يدعمان زيدان: الحديث عن مدربين آخرين قلة احترام لمن معنا

رد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد على التقارير التي قالت إن مدربه زين الدين زيدان قد يقال من منصبه، كما دافع إيكر كاسياس حارس الملكي الأسطوري السابق عن المدرب الفرنسي.

راموس صرح لقناة "موفيستار" قائلا: "نحن مع زيدان، على الرغم من النتائج السابقة".

وعند سؤاله عن رحيل زيدان وتعيين جوزيه مورينيو بدلا منه قال: "الحديث عن مدربين آخرين هو قلة احترام لمن معنا. علينا أن نستمر في القتال لأننا نعلم أن الموسم طويل".

تقارير صحفية قالت إن ريال مدريد قد يقيل زين الدين زيدان من منصبه ويعين جوزيه مورينيو خلفا له، خاصة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في افتتاحية مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

فيما صرح كاسياس عبر تويتر: "زيدان الأفضل، البعض سيتناقش عما إذا كان محظوظا أم لا، لكن لن يتحدث عن تغييره".

وواصل "الأمر ليس بأن الإدارة وضعت إيمانها في مجموعة مخضرمة متخمة بنجاحات الماضي، أو حول شباب يجب أن يكونوا المستقبل فورا، لا وصولك إلى الغد ليس في لمح البصر بل بحاجة للوقت".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو.

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