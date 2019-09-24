سولاري يتحدث للمرة الأولى بعد إقالته من ريال مدريد: من الفخر أن تخدمه دائما

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 10:25

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

قال سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق إن النادي الملكي هو الأفضل في العالم ومن الشرف دائما خدمته، وذلك في تصريحاته خلال حضور حفل توزيع جوائز الأفضل.

وصرح المدرب الأرجنتيني :"هل تغير ريال مدريد؟ أي سؤال هذا؟ ريال مدريد أفضل نادي في العالم ودائما من الفخر أن تعمل في فريق مثله وتخدمه".

وواصل "أشعر بسعادة كبيرة لفوزنا ضد إشبيلية، احتجنا لذلك كليا، كان هاما للغاية".

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ليسأله المحاور: "هل لا زلت على تواصل مع ناديك السابق؟".

فأجاب سولاري ضاحكا: "هذا شأن خاص".

وأتم المدرب الأرجنتيني حديثه قائلا :"بكل تأكيد كلوب استحق الفوز بجائزة أفضل مدرب، بوكتينو قام بعمل رائع وجوارديولا كذلك، لكن كلوب فاز بدوري الأبطال، ويمتلك كاريزما ويبدو الأمر عادلا في وجهة نظري".

ويعد ذلك هو الظهور الأول لسولاري منذ إقالته كمدرب ريال مدريد في الموسم الماضي وتعيين زيدان، وغاب لما يقرب من نصف عام تقريبا، قبل أن يظهر ويتحدث مجددا في ميلانو خلال حفل توزيع جوائز الأفضل.

سولاري تولى تدريب ريال مدريد في أكتوبر 2018 بعد إقالة جولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد السابق، واستمر لمدة 5 أشهر كمدرب للملكي، حتى خسر الفريق فرصه في المنافسة على لقب الدوري وودع كأس الملك ضد برشلونة ثم دوري أبطال أوروبا ضد أياكس في أقل من أسبوع تقريبا، ليعين ريال مدريد زين الدين زيدان خلفا له.

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