مؤتمر ميتشو: الإرهاق أبعد شيكابالا.. أردنا الفوز من أجل مشجعنا الذي توفى

برر ميتشو مدرب الزمالك عدم إشراك محمود عبد الرازق "شيكابالا" يوم الإثنين أمام الاتحاد في الدوري المصري الممتاز، وأوضح أنه سعى للفوز على زعيم الثغر من أجل المشجع الصغير للفريق الأبيض الذي توفى منذ أيام.

وقال الصربي في مؤتمر صحفي بعد فوزه على الاتحاد بهدف مصطفى محمد:"الزمالك هو كل شيء بالنسبة لشيكابالا، كان مجهد ذهنيا وبدنيا بعد مباراة الأهلي التي كانت عاطفية جدا بالنسبة له. أشرف بنشرقي لم يشارك بسبب إصابة بسيطة، يوسف أوباما ومحمد عبد الشافي لم يلعبا منذ بداية المباراة بسبب الإجهاد".

وواصل "كل اللاعبين تنافسيين، معجب جدا بأداء خالد بوطيب الذي كان بمثابة القائد في الملعب. الإرهاق أثر علينا بخلاف الاتحاد، فريق جيد والمباراة أمامه كانت صعبة. تراجع اللاعبين في الدقائق الأخيرة أمر طبيعي ويفعله اللاعب بشكل لا إرادي لرغبته في الحفاظ على الفوز".

واستمر المدرب الأسبق لأوغندا "أردنا الفوز تحديدا بسبب مشجعنا الصغير الذي توفى منذ أيام. أردنا أفضل بداية لموسم طويل، كان لدينا مشكلة تكمن في نقص عدد لاعبي وسط الميدان، أحيي اللاعبين الذين قدموا عرضا قويا، سجلنا مبكرا، لم نكن حاسمين لذلك لم نعزز تقدمنا وتراجعنا لنحافظ على الهدف".

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في الدوري ويستعد لاستضافة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يقدم الزمالك عرضا قويا أمام الاتحاد لكن حسم المباراة منذ الدقيقة السادسة بتسديدة قوية لمصطفى محمد.

وتأثر الزمالك بغياب عدة لاعبين بسبب إصابات وإيقافات وإرهاق وهم طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عبد الغني وأشرف بنشرقي.









































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