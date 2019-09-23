تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر

احتل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر المركز الرابع في سباق جوائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019 خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

محمد صلاح النادي : ليفربول

فمن صوت لصلاح وكم عدد الأصوات التي حصل عليها؟

يحصل المركز الأول في التصويت على خمس نقاط، والثاني على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وتنص اللوائح على تصويت مدربي وقائدي المنتخبات والإعلاميين من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل صلاح على 147 صوتا في سباق الفوز بالجائزة.

وقبل الكشف عن المصوتين لصلاح تجدر الإشارة إلى أن قائد ومنتخب مصر لم يصوت إذ تأخرا عن إرسال صوتيهما.

أما الإعلامي المصري فأصواته جاءت كالتالي: ساديو ماني أولا وتلاه رونالدو ثم صلاح.

وحصل صلاح على 34 صوتا في المركز الأول و39 في المركز الثاني و74 في المركز الثالث.

ومن صوت صلاح في المركز الأول هم كالتالي:

من اللاعبين: بوروندي (سايدو بيراهينو)، الصين (جونمين هاو)، جزر القٌمر (نادجيم عبده)، دجيبوتي (محمد يوسف باتيو)، اليونان (توروسيدوس فاسيليوس)، لاتفيا (كاسبرس دوبراس)، ليشتنشتاين (ميشيل بولفرينو)، مونتينجرو (ستيفان سافيتش)

عمان (أحمد مبارك)، رومانيا (كيبريان تاتاروسانو(، رواندا (جاكيه تيوسنجيه)، سلوفاكيا (ماريك هامشيك).

ومن المدربين: ألبانيا (إدواردو ريخا)، الجزائر (جمال بلماضي)، النمسا (فرانكو فودا)، باربادوس (أحمد محمد)، البوسنة والهرسك (روبرت بروزينيسكي)، كرواتيا (زلاتكو داليتش)، مونتنيجرو (فاروق هادزيبيتش)، الفلبين (جوران ميلوفيتش)، طاجيكستان (أوسمون توشيف)، تركيا (سينول جونيس)، أوكرانيا (أندريا شيفتشينكو)، الإمارات (بيرت فان مارفيك)، فنزويلا (رافائيل دوداميل)، فيتنام (بارك هانج سيو).

أما الإعلاميين فتلك هي الدول التي صوتت لصلاح: الإكوادور وغينيا الاستوائية ومقدونيا وإيران وكازاخستان ورومانيا والصومال وسويسرا.

وبالنسبة للاعبين العرب فاختيارات رياض محرز قائد منتخب الجزائر كانت ميسي ثم ماني ثم صلاح.

أما وهبي الخزري قائد منتخب تونس فاختار رونالدو ثم مبابي ثم ماني.

فيما اختار عمر هوساوي قائد السعودية كل من ميسي ثم فان دايك ثم مبابي.

واختار إسماعيل مطر قائد الإمارات فان دايك أولا ثم صلاح ثم ماني.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض من قائدي المنتخبات لم تصوت لذا لم يتم ذكرهم مثل المغرب وسوريا.

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