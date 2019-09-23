رونالدو عقب حفل جوائز الأفضل: بعد حلول الظلام يأتي الفجر

عقب نهاية حفل جوائز الأفضل والذي شهد تتويج ليونيل ميسي بجائزته السادسة، نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رسالة تحفيزية عبر حسابه على "إنستجرام".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكتب رونالدو: "الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة".

وتابع "كل ما هو كبير اليوم بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق".

وأتم رسالته "ضع في اعتبارك أنه بعد الظلام يأتي دائما الفجر".

وتوج ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، ليتفوق على رونالدو الذي فاز بها 5 مرات من قبل.

وبات الآن رونالدو يحتاج للتتويج بها مرتين إضافيتين لتجاوز ميسي كما تمنى في حواره التليفزيوني الأخير.

وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:"أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي لاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه".

وعادت الجائزة لأحضان ميسي بعدما غابت عنه منذ عام 2015.

وفاز ميسي مع برشلونة بالليجا في الموسم الماضي، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول وخسر نهائي كأس الملك من فالنسيا.

طالع أيضا

الأهلي يفوز على سموحة

الكشف عن سبب إصابة مروان محسن ضد سموحة

مؤتمر فايلر: هذا سبب التدوير بين اللاعبين أمام سموحة.. أريد لعب كرة هجومية

كلوب: لم أتوقع توهج صلاح.. تفاجأ حين هاتفته أول مرة