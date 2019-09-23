مؤتمر حسام حسن: واجهنا سوء حظ أمام الأهلي

أبدى حسام حسن مدرب سموحة رضاه عن أداء فريقه يوم الإثنين أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز رغم خسارته بهدف دون رد سجله رمضان صبحي.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي بعد المباراة:"النتيجة كانت قريبة، في النهاية خسرنا بفارق هدف".

وواصل "واجهنا سوء حظ، بعد التبديل الثالث أصيب أحد لاعبينا، لعبنا 13 دقيقة تقريبا منقوصين. في النهاية، كنا نواجه فريقا كبيرا".

وأتم "تعاقدنا مع لاعبين كثر، سيضيفون كثيرا فيما تقدم من الموسم، في المقابل الأهلي كان أجهز منا".

وفي ملعب برج العرب تفوق الأهلي على سموحة بهدف ليحصد أول 3 نقاط في حملة دفاعه عن لقب الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري وبعد 6 أيام يستضيف إنبي.































































































































































































































































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