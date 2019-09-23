طلعت يوسف: لا نستحق الخسارة أمام الزمالك "الأفضل" من الموسم الماضي

أبدى طلعت يوسف مدرب الاتحاد حزنه من الخسارة بهدف أمام مضيفه الزمالك يوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء طيبا استحق معه نتيجة أفضل.

وقال لاعب زعيم الثغر السابق في تصريحات صحفية: "لا نستحق الخسارة".

وواصل "أدينا جيدا وكنا الأفضل في الشوط الثاني. افتقدنا لرزاق سيسيه وأحمد رفعت وتأثرنا أيضا بإصابة كريم الديب أثناء الإحماء".

وتابع "أخطأنا واستغل الزمالك الأمر وسجل هدفه، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل منهم.

وأكمل "بشكل عام الزمالك الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي".

وبسؤاله عن صحة ركلة الجزاء التي طلب فيها الحصول عليها قال: "لم أشاهدها".

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