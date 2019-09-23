مدرب الأهلي يوضح.. لماذا غير فايلر تشكيل السوبر أمام سموحة

برر سامي قمصان مدرب الأهلي التعديلات التي أجراها ريني فايلر المدير الفني للفريق على التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة سموحة في بطولة الدوري.

وصرح قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللاعبون والجهاز الفني يعانون من ضغوط ذهنية وبدنية نتيجة الجهد المبذول في مباراة السوبر وقبلها لقاء كانو سبورت والإرهاق من رحلة سفر مدتها 13 ساعة".

وأضاف "لذا فكر فايلر في التدوير، لأن اللعب بنفس التشكيل سيؤثر على الأداء، بينما كانت التغييرات في مراكز معينة دون المساس بالقوام الأساسي الذي يضم 5 أو 6 لاعبين".

وأوضح "لقد أشرك فايلر أحمد فتحي في مباراتين ثم محمد هاني أمام سموحة، ومنح الفرصة لأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو لأن التعديل في المراكز الأمامية لا يؤثر في ظل وفرة الحلول الفردية".

وتابع سامي قمصان "المنافسة بين اللاعبين مهمة في ظل كثرة البطولات لتفادي ما حدث الموسم الماضي، لقد عانينا من كثرة الإصابات، وكل هذه الأمور في حسابات ريني فايلر".

واستطرد "فايلر مدرب منظم ويركز في التفاصيل الصغيرة ويسعى دائما لتعزيز الإيجابيات، وقادر على التعديل أثناء سير المباريات، ويتميز بعمل منافسة بين اللاعبين".

وأتم سامي قمصان "لا أتفق مع ما يقال بأن مدرب أجنبي أفضل من آخر، لقد فاز مارتن لاسارتي بدوري صعب جدا وعمل بشكل جيد، وقبله تأهل باتريس كارتيرون لنهائي دوري الأبطال رغم أن الفريق لم يكن لديه نفس الإمكانيات الحالية".

















































































































































































































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