مدرب الأهلي يوضح.. لماذا غير فايلر تشكيل السوبر أمام سموحة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

برر سامي قمصان مدرب الأهلي التعديلات التي أجراها ريني فايلر المدير الفني للفريق على التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة سموحة في بطولة الدوري.

وصرح قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللاعبون والجهاز الفني يعانون من ضغوط ذهنية وبدنية نتيجة الجهد المبذول في مباراة السوبر وقبلها لقاء كانو سبورت والإرهاق من رحلة سفر مدتها 13 ساعة".

وأضاف "لذا فكر فايلر في التدوير، لأن اللعب بنفس التشكيل سيؤثر على الأداء، بينما كانت التغييرات في مراكز معينة دون المساس بالقوام الأساسي الذي يضم 5 أو 6 لاعبين".

أخبار متعلقة

مدرب الأهلي يكشف سبب إصابة مروان محسن أمام سموحة الأهلي يستهل مشواره في الدوري بفوز على سموحة إصابة مروان محسن

وأوضح "لقد أشرك فايلر أحمد فتحي في مباراتين ثم محمد هاني أمام سموحة، ومنح الفرصة لأحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو لأن التعديل في المراكز الأمامية لا يؤثر في ظل وفرة الحلول الفردية".

وتابع سامي قمصان "المنافسة بين اللاعبين مهمة في ظل كثرة البطولات لتفادي ما حدث الموسم الماضي، لقد عانينا من كثرة الإصابات، وكل هذه الأمور في حسابات ريني فايلر".

واستطرد "فايلر مدرب منظم ويركز في التفاصيل الصغيرة ويسعى دائما لتعزيز الإيجابيات، وقادر على التعديل أثناء سير المباريات، ويتميز بعمل منافسة بين اللاعبين".

وأتم سامي قمصان "لا أتفق مع ما يقال بأن مدرب أجنبي أفضل من آخر، لقد فاز مارتن لاسارتي بدوري صعب جدا وعمل بشكل جيد، وقبله تأهل باتريس كارتيرون لنهائي دوري الأبطال رغم أن الفريق لم يكن لديه نفس الإمكانيات الحالية".

اقرأ أيضا:

ميدو لـ في الجول: فان دايك غيَّر التاريخ وسيفوز بجائزة الأفضل

مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

حسام حسن والأهلي.. حكايات الحب والثأر

ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة

مورينيو يعلق على أداء صلاح ضد تشيلسي ويوجه نصيحة لليفربول

الأهلي فايلر سموحة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

يعزف "الميتال" من على العرش.. كلوب أفضل مدرب في العالم 6 دقيقة | أوروبا
أفضل هدف - مجري يفوز بجائزة المجري 9 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: إصابة مروان محسن نتيجة طبيعية لعدم سيطرة الحكم على الخشونة الزائدة 21 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: لو توج صلاح بكأس أمم إفريقيا لترشح لجائزة الأفضل في العالم 34 دقيقة | المحترفون
إيتو: ميسي ورونالدو وفان دايك؟ صلاح وماني الأفضل 35 دقيقة | أوروبا
مباشر بالفيديو – حفل جوائز الأفضل.. الإعلان عن صاحب جائزة بوشكاش وأفضل مدرب 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك