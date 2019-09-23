تشكيل الزمالك – 6 تبديلات من ميتشو أمام الاتحاد

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - الزمالك

أجرى ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك ستة تبديلات على تشكيل فريقه الذي يلاقي الاتحاد السكندري.

ويستضيف الزمالك منافسه الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ودفع ميتشو بالسداسي محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور وخالد بوطيب ومصطفى محمد في التشكيل الأساسي.

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وجاء ذلك على حساب محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وطارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما".

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز

في الوسط: أحمد سيد "زيزو"- محمد أوناجم- إمام عاشور- فرجاني ساسي

في الهجوم: خالد بوطيب- مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد السلام وأوباما وأشرف بنشرقي وشيكابالا ومحمد عبد الشافي وعمر السعيد.

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