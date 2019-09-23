رمضان يفتتح أهداف الأهلي في الدوري ويحتفل على طريقة نجم البرازيل
الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 17:53
كتب : FilGoal
افتتح رمضان صبحي أهداف الأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري في شباك سموحة.
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
ويفتتح الأهلي حامل لقب الدوري مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سموحة على ملعب برج العرب.
وبدأ رمضان صبحي الهجمة للأهلي في الدقيقة 10 ومررها إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة.
ولم يتردد رمضان صبحي في قراره وسدد أعلى الهاني سليمان بطريقة رائعة ليفتتح أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
واحتفل رمضان صبحي على طريقة "بيبيتو" لاعب البرازيل في مونديال 1994 احتفالا بمولوده الجديد زين.
📸 رمضان صبحي يحتفل على طريقة بيبيتو ويهدي هدفه لـ مولوده الجديد "زين" 👼 pic.twitter.com/xie52W3rLf— FilGoal (@FilGoal) September 23, 2019
وكان قد احتفل من قبل مع المنتخب الأولمبي باقتراب وصول مولوده الأول.
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ويلعب رمضان صبحي سادس مباراة في تاريخه أمام سموحة ويسجل هدفه الأول في شباك الفريق السكندري.
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