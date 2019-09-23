رمضان يفتتح أهداف الأهلي في الدوري ويحتفل على طريقة نجم البرازيل

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

افتتح رمضان صبحي أهداف الأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري في شباك سموحة.

ويفتتح الأهلي حامل لقب الدوري مشواره في الموسم الجديد بمواجهة سموحة على ملعب برج العرب.

وبدأ رمضان صبحي الهجمة للأهلي في الدقيقة 10 ومررها إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

أخبار متعلقة

تشكيل الأهلي – جيرالدو أساسي.. 4 تغييرات من فايلر ضد سموحة مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة حسام حسن والأهلي.. حكايات الحب والثأر

ولم يتردد رمضان صبحي في قراره وسدد أعلى الهاني سليمان بطريقة رائعة ليفتتح أهداف الأحمر في الموسم الجديد.

واحتفل رمضان صبحي على طريقة "بيبيتو" لاعب البرازيل في مونديال 1994 احتفالا بمولوده الجديد زين.

وكان قد احتفل من قبل مع المنتخب الأولمبي باقتراب وصول مولوده الأول.

View this post on Instagram

🍼🍼

A post shared by Ramadan Sobhy Official (@ramadansobhi51) on

ويلعب رمضان صبحي سادس مباراة في تاريخه أمام سموحة ويسجل هدفه الأول في شباك الفريق السكندري.

اقرأ أيضا:

ميدو لـ في الجول: فان دايك غيَّر التاريخ وسيفوز بجائزة الأفضل

مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

حسام حسن والأهلي.. حكايات الحب والثأر

ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة

مورينيو يعلق على أداء صلاح ضد تشيلسي ويوجه نصيحة لليفربول

الأهلي رمضان صبحي سموحة الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يستهل مشواره في الدوري بفوز على سموحة 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد – طلعت يوسف يدفع بخماسي في وسط الملعب أمام الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – 6 تبديلات من ميتشو أمام الاتحاد 37 دقيقة | الدوري المصري
إصابة مروان محسن ونزول أجاي بدلا منه أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا ساعة | أوروبا
رمضان يفتتح أهداف الأهلي في الدوري ويحتفل على طريقة نجم البرازيل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك