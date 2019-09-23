جوائز الأفضل - ميسي.. موسم الأرقام الفردية

لا يعد الموسم الأفضل لليونيل ميسي على مستوى الألقاب في السنوات الاخيرة لكنه قد يكون الأفضل على الجانب الفردي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

في جوائز الأفضل التي تقدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتنافس ميسي نجم برشلونة مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم ليفربول على لقب أفضل لاعب لعام 2019.

اقرأ: جوائز الأفضل - فان دايك.. السعي نحو المجموعة الكاملة

في مطلع الموسم وعد ميسي جماهير برشلونة باستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2015، وعدٌ عكَس قوة برشلونة.

بداية الموسم الماضي لميسي كانت رائعة للغاية بعدما حسم الدوري الإسباني بشكل مبكر للغاية وسط غياب المنافسة من ريال مدريد وعدم مواصلة أتلتيكو مدريد للمشوار المحلي، وكذلك أيضا بالوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا، ليبدو أن وعد ميسي في طريقه للتحقق.

في الدوري كان ليونيل ميسي الأفضل في كل شيء.

أكثر من سجل برصيد 36 هدفا وأكثر من صنع أهدافا برصيد 13 هدفا بالإضافة للحصول على ركلتي جزاء وأكثر من قدم فرصا للتسجيل.

لذلك حسم برشلونة لقب الدوري برصيد 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و19 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

الفوز بالدوري بسهولة جعل مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا يمر دون أي صعوبات، لينجح الفريق في عبور دور الثمانية للمرة الأولى منذ 3 مواسم.

ضد ليفربول في ذهاب نصف النهائي سجل ميسي هدفين منهما هدفا من ركلة حرة رائعة عجز أليسون بيكر عن التصدى لها.

ما فعله ميسي جعل مهمة برشلونة سهلة في الذهاب خصوصا مع غياب محمد صلاح وفيرمينو للإصابة.. أو هكذا بدت.

في العودة لم يعرف ميسي طريق الشباك، جويل ماتيب وأليسون وقفا له بالمرصاد، قبل أن تبدأ رحلة عودة ليفربول.

90 دقيقة في أنفيلد قضت على آمال برشلونة وميسي بعدما انتصر ليفربول برباعية دون رد.

نجح ليفربول في العودة في النتيجة كما نجح روما في موسم 2017\2018 ليفشل ميسي ورفاقه في الوصول لدوري أبطال أوروبا مجددا.

ومع ذلك كان ميسي هداف البطولة برصيد 12 هدفا سجلها خلال 10 مباريات.

اقرأ: جوائز الأفضل - رونالدو.. الرهان على دوري الأمم الأوروبية

وحاول ميسي غسل أحزانه بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، إلا أن فالنسيا ظفر باللقب بعدما فاز في النهائي بهدفين مقابل هدف.

انتهى موسم ميسي ببطولة الدوري الإسباني فقط وبتسجيله لـ 51 هدفا خلال 50 مباراة وصنع خلالها 22 هدفا، ليكون واحدا من أفضل مواسم الرقمية في الآوانة الأخيرة.

وفي الصيف حاول ميسي الحصول على بطولة أخرى مع الأرجنتين ومحاولة التتويج بلقب كوبا أمريكا، لكن رحلة "ليو" انتهت في نصف النهائي ضد البرازيل بالخسارة بهدفين دون رد.

وفي مباراة المركز الثالث والرابع ضد تشيلي، طُرد ميسي بعد اشتباك مع جاري ميديل في الدقيقة 37 قبل أن تفوز الأرجنتين المباراة.

الأرقام التي حققها ميسي لم تشفع لتحقيق بطولات أكثر من الوري الإسباني، إلا أنها رشحته لينافس على جوائز الأفضل.

اقرأ أيضا:

تشكيل الزمالك المتوقع – ميتشو يوظف لاعبه العائد بشكل مختلف لحل أزمة الوسط

تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة بين القائد والوافد أمام سموحة

في الجول يكشف سبب استبعاد بامبو وحازم إمام من قائمة الزمالك بالفترة الماضية

4 أشياء تعلمناها من انتصار ريال مدريد على إشبيلية.. زيدان يصحح خطأ سان جيرمان

بداية القطبين في آخر عقد.. الزمالك لا يخسر وذكرى سلبية للأهلي مع الإسكندرية