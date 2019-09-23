مع استدعاء الثنائي حازم إمام، وكريم بامبو لقائمة الزمالك الأولية لمواجهة الاتحاد السكندري، يظهر التساؤل: لماذا ابتعدا عن المشاركة طوال الفترة الماضية؟

الزمالك يفتتح مبارياته في الدوري المصري 2019\2020 باستقبال الاتحاد اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وشهدت القائمة الأولية للمباراة ظهور الثنائي بامبو وإمام، بعد أن خرجا من حسابات المدرب ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" طوال الفترة الماضية. (طالع قائمة الزمالك)

وعلم FilGoal.com أن استبعاد ثنائي الزمالك المتكرر مؤخرا يرجع لعدم جاهزيتهما الكاملة من الناحية الفنية، وليس لأي أسباب أخرى، سواء معانتهما من إصابة أو مشاكل مع الجهاز الفني.

ميتشو رأى أن الثنائي غير جاهز بشكل كامل، وخاصة حازم إمام الذي خضع لبرنامج تدريبي خاص.

فيما دخل ميتشو القوائم الأولية لبعض المباريات، قبل أن يتم استبعاده من القوائم النهائية لجاهزية زملائه بشكل أفضل.

وظهر إمام وبامبو في تشكيل ميتشو لأولى مبارياته كمدرب للأبيض أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا يوم 24 أغسطس.

إمام لعب المباراة كاملة يومها، وبامبو خرج مُستبدلا بين شوطي اللقاء وعوّضه محمد عبد الشافي.

بعد ديكاداها، خاض الزمالك 5 مباريات في 3 بطولات مختلفة، لم تشهد مشاركة الثنائي في أي دقيقة.

في مواجهة مصر للمقاصة بربع نهائي كأس مصر، دخل الثنائي القائمة الأولية، قبل أن يُستبعَد بامبو من القائمة النهائية، ويبقى حازم إمام على مقاعد البدلاء.

بعدها غاب حازم إمام عن أي قائمة أولية للمباريات الأربع التالية أمام الاتحاد السكندري، وبيراميدز، وجينيراسيون فوت، والأهلي.

فيما تم استبعاد بامبو من القائمة الأولية لمواجهتي الاتحاد وبيراميدز، وضمه لقائمة الزمالك التي سافرت السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت دون أن يقتحم قائمة المباراة.

وأخيرا تكرر الأمر أمام فريقه السابق الأهلي عندما دخل القائمة الأولية، ولم يظهر في الـ18 اسما لخوض اللقاء.

وانضم بامبو إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، بعد أن بدأ مسيرته في صفوف الأهلي.

وشهدت قائمة ميتشو لمواجهة الاتحاد اليوم الإثنين، استدعاء 21 لاعبا، مما يحتّم عليه استبعاد 3 لاعبين قبل الإعلان عن قائمة المباراة، فهل يخرج الثنائي إمام وبامبو من الحسابات مجددا؟ القرار في يد المدرب الصربي.

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