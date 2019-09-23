جوائز الأفضل - فان دايك.. السعي نحو المجموعة الكاملة

موسم مثالي قدمه فيرجيل فان دايك مع ليفربول وثّقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا جعل اسمه يظهر في قوائم الجوائز الفردية.

في جوائز الأفضل التي تُقدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتنافس فان دايك مع ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على لقب أفضل لاعب لعام 2019.

فان دايك كان عنصرا مهما وأساسيا في تتويج ليفرول بالبطولة الأوروبية التي لم يتوج بها منذ عام 2005، بعدما حمى دفاع الفريق الأحمر وزاد عن مرماه وكان نموذجا للقائد الذي يجيد توجيه زملائه، وهو ما انعكس بالإيجاب على جويل ماتيب وجو جوميز الثنائي الذي ارتفع مستواهما لوجود المدافع الهولندي.

خلال 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا نجح فان دايك في قيادة ليفربول في الخروج بـ5 شباك نظيفة، وذلك بعدما غاب عن مواجهة بايرن ميونيخ والتي حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه أيضا.

التوهج لم يكن أوروبيا فقط، وعلى الصعيد المحلي كان فان دايك يؤمن دفاعات ليفربول في صراع الفريق مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

إلا أن كتيبة المدرب بيب جوارديولا تفوقت في السباق بفارق نقطة وحصدت لقب الدوري برصيد 98.

ورغم خسارة الدوري الإنجليزي إلا أن فان دايك توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

تتويج فان دايك بالجائزة جعله أول مدافع يفوز بها منذ فوز جون تيري بالجائزة عام 2005.

تألق فان دايك استمر على الصعيد الدولي مع منتخب هولندا.

صاحب الأصول السورينامية قاد هولندا للوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية بمشاركته في 6 مباريات وتسجيله لهدفين، لكن الطواحين خسروا ضد اللقب ضد البرتغال بهدف دون رد.

ما قدمه فان دايك كان سببا في حصده جائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على ميسي ورونالدو الثنائي الذي ينافسه على جائزة الأفضل أيضا.

أسهم فان دايك في الفوز بالجائزة تعد مرتفعة للغاية، خصوصا وأن الفائز بالجائزة الأفضل في أوروبا كان الفائز بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الفيفا في الأعوام الثلاثة الأخيرة أي منذ بداية جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويطمح فان دايك في الفوز بالجائزة ومع تزايد فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، سيكون المدافع الهولندي قد جمع بين كل الجوائز الفردية في عام 2019.

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