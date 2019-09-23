جوائز الأفضل - رونالدو.. الرهان على دوري الأمم الأوروبية

لأول مرة منذ إنشاء جائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم يُرشح كريستيانو رونالدو للجائزة وهو ليس فائزا بدوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

في جوائز الأفضل التي تقدَم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتنافس كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مع فيرجيل فان دايك نجم ليفربول وليونيل ميسي نجم برشلونة على لقب أفضل لاعب لعام 2019.

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لم يكن موسم رونالدو الأول مع يوفنتوس مثل مواسمه الـ3 الأخيرة مع ريال مدريد حين توج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع المنافسة الأوروبية من الدور ربع النهائي ضد أياكس.

ورغم الخروج المبكر من دوري الأبطال إلا أن أهداف رونالدو كانت سببا في صعود الفريق لدور الثمانية من الأساس بعدما سجل هاتريك في مرمى أتلتيكو مدريد في إياب البطولة بعد الخسارة ذهابا في إسبانيا بهدفين دون رد.

حتى ضد أياكس، سجل رونالدو ذهابا في تعادلهما في هولندا وإيابا قبل أن تُقلب الطاولة على يوفنتوس من جانب كتيبة إريك تين هاج ليتأهلوا لنصف النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقائين.

هذا بالإضافة لرائعته ضد مانشستر يونايتد في دور المجموعات على ملعب يوفنتوس أرينا قبل أن يفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

أما محليا، فنجح في الفوز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي وفاز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري بعدما سجل 21 هدفا في الكالشيو، رغم أنه لم يتوج هدافا للبطولة بعدما تفوق عليه فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الذي سجل 26 هدفا.

لكن قبل الفوز بالدوري الإيطالي، كان رونالدو سببا مباشرا في تتويج يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي.

ارتقاء خيالي من رونالدو ليحول عرضية ميراليم بيانيتش برأسه في مرمى ميلان ليحصد يوفنتوس البطولة ويكون اللقب الأول له مع فريقه الجديد.

وإجمالا خاض رونالدو في الموسم المحلي 43 مباراة سجل فيها 28 هدفا وصنع 10 أهداف في كل المسابقات.

ومن أجل التأقلم مع الأجواء الجديدة في إيطاليا، فضّل رونالدو عدم اللعب مع منتخب البرتغال في مباريات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية وذلك بالاتفاق مع فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البحارة.

عودة رونالدو لمنتخب البرتغال جاءت في تجمع مارس الدولي حين كان يلعب تصفيات أمم أوروبا، قبل أن يستمر ويلعب في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا ليسجل هاتريك يقود به البرتغال للنهائي.

في النهائي لم يسجل رونالدو ضد هولندا لكنه رفع الكأس ليحصد بطولة قارية جديدة مع البرتغال بعد الفوز بأمم أوروبا 2016.

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