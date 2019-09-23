بالفيديو - أهداف الأحد الكروي.. يونايتد يخسر وصلاح يصنع في ملخص 14 مباراة

هزيمة جديد لمانشستر يونايتد وقطار ليفربول يواصل عبور محطاته وتريزيجيه وأحمد المحمدي يشاركان في خسارة أستون فيلا أمام أرسنال.

أحداث مثيرة وأهداف كثيرة شهدها الأحد الكروي في جميع ملاعب العالم.

هدف بنزيمة يمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالاشتراك مع أتليتكو بلباو، ونيمار يسجل مرة أخرى لسان جيرمان.

كل هذا وأكثر حدث في الأحد الكروي.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف المباريات التي لُعبت يوم الأحد 22-9-2019.

ريال سوسيداد × إسبانيول

ساسولو × سبال

خيتافي × ريال مايوركا

وست هام × مانشستر يونايتد (تقرير المباراة)

كريستال بالاس × وولفرهامبتون

روما × بولونيا

نابولي × لتشي (تقرير المباراة)

سامبدوريا × تورينو

تصدي رائع من أدريان أمام تشيلسي

هدف ملغي لتشيلسي أمام ليفربول

هدف رائع من كانتي أمام ليفربول

تشيلسي × ليفربول (تقرير المباراة)

ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

فالنسيا × ليجانيس (تقرير المباراة)

أرسنال × أستون فيلا (تقرير المباراة)

ملخص لمسات تريزيجيه ضد أرسنال

دورتموند × فرانكفورت (تقرير المباراة)

ريال مدريد × إشبيلية (تقرير المباراة)

سان جيرمان × ليون (تقرير المباراة)

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