مختار مختار: أشفق على بعض المدربين من وفرة اللاعبين

رغم فوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على نادي مصر في أولى مبارياته بالدوري المصري، إلا أن مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي يرى فرقا كثيرة في البطولة تملك قائمة لاعبين أفضل منه.

وصرح لاعب الأهلي السابق عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا توجد مباراة سهلة، الفوز على نادي مصر بثلاثية مكسب كبير وانطلاقة جيدة لنا في الدوري، ستمنح اللاعبين دفعة في الفترة القادمة، لكن لدينا أفضل من ذلك".

وبشأن طموحاته في البطولة، رد مختار "لن أخبط رأسي في الحائط، الدوري قوي للغاية هذا الموسم، وهناك أندية مثل سموحة والاتحاد السكندري والمصري ومصر للمقاصة إمكانياتها المادية أفضل كثيرا، لاعب واحد فيها قد تكون قيمته مثل نصف فريق الإنتاج".

وشدد "الإمكانيات المادية لها دور كبير، لدرجة أنني أشعر بالشفقة تجاه بعض المدربين من كثرة اللاعبين المتاحين لديهم، وأسأل نفسي ماذا سيفعلون مع هذه الوفرة العددية".

وأشار "بالطبع أتمنى الفوز بالدوري أو التواجد في المربع الذهبي، لكن إذا أنهينا الموسم في المنطقة الدافئة كما يقولون، سيكون إنجازا جيدا، لابد من التعامل بعقلانية".

لربما كان مختار محظوظا بمواجهته في بداية الدوري لنادي مصر، الذي يخوض أول موسم في تاريخه بالبطولة، لكن في الجولة المقبلة أمامه تحد صعب للغاية ضد حامل اللقب، الأهلي.

يحل الإنتاج ضيفا على الأهلي في 2 أكتوبر وبعد 3 أيام يستضيف المقاولون العرب.

وتطرق المدير الفني للإنتاج للحديث عن باسم مرسي مهاجم الفريق، مشيرا "لقد تحدثت مع باسم ونصحته بألا يستعجل العودة للملاعب حتى لا يتراجع لنقطة نحن في غنى عنها".

وأوضح "باسم مرسي يتدرب بشكل جيد جدا في آخر أسبوعين، ويؤدي برنامجا مكثفا بالعمل مرتين يوميا، وقطع شوطا كبيرا، وأتمنى أن يقف على أرض صلبة ليعود بشكل أفضل".

وأتم مختار مختار تصريحاته بالرد على سبب عدم ترشحه لتدريب منتخب مصر، قائلا "لا تعليق، أشكر الله على ما وصلت إليه، اسأل الله أن يديم نعمه علي ويجعلني شاكرا لها".

ولم يكن مختار ضمن الخمسة مرشحين لشغل منصب مدرب مصر، والذي اقتنصه حسام البدري بعد صراع مع حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وأحمد حسام "ميدو".

ويخوض مختار موسمه الثالث مع الإنتاج الحربي ودرب الرجل البالغ عمره 67 عاما أندية غزل المحلة وبتروجت والمصري وإنبي والاتحاد.

وتوج مختار بكأس مصر في 2011 مع إنبي.

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