لامبارد: توموري الصغير أوقف صلاح السريع

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 22:19

كتب : FilGoal

لامبارد

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بمدافع فريقه فيكايو توموري بعدما قدم مستوى جيد أمام ليفربول رغم الخسارة.

فيكايو توموري

النادي : تشيلسي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
تشيلسي

وخسر تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "أنا فخور للغاية بمستوى وأداء اللاعبين ضد ليفربول رغم الهزيمة".

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وأضاف "يجب أن يكون مستوى الفريق في جميع المباريات مثل الشوط الثاني الذي لعبناه ضد ليفربول".

وواصل لامبارد "نحتاج إلى العمل أكثر لتحسين مستوى دفاع الفريق لأنه في بعض الأحيان ندافع بقوة كفريق واحد، وفي أحيان أخرى لا نظهر بالشكل الجيد".

وانتقل للإشادة بمدافع فريقه توموري قائلا: "بالنسبة للاعب شاب مثله أن يصمد ضد محمد صلاح السريع ويتعامل معه بشكل مميز هو أمر رائع للغاية".

وتابع "كل ما فعله في المباراة هي المواصفات التي أبحث عنها دائما في المدافع".

المدافع الكندي البالغ من العمر 21 عاما يلعب موسمه الأول مع تشيلسي بعدما تم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب لامبارد.

وأتم لامبارد تصريحاته بالإشادة بنجم فريقه نجولو كانتي قائلا: "إنتهى الأمر بالنسبة لي ألا نتفاجأ من مستوى كانتي في المباريات، لقد شارك في مواجهة اليوم دون أن يتدرب بشكل كافي لكنه قدم أداء رائع وسجل هدف".

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