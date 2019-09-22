قائمة الأهلي – غياب متولي ودخول أيمن أشرف أمام سموحة

يعتمد رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي على القائمة التي سافرت للإسكندرية قبل لقاء القمة أمام الزمالك، مع دخول أيمن أشرف لمواجهة سموحة.

ودخل أيمن أشرف قائمة الأهلي لمواجهة سموحة، فيما يغيب محمود متولي مدافع الفريق للإصابة، بعدما تاكد غيابه لشهر على الأقل.

وتواصل غياب وليد أزارو المهاجم المغربي عن الفريق للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - أليو ديانج.

الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي.

ويلتفي الأهلي مع سموحة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي