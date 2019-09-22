زيدان: شكرا لاعبي ريال مدريد

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

زيدان

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادة غامرة بعد فوز فريقه بهدف دون رد على مضيفه إشبيلية يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"سعيد لأننا لعبنا 90 دقيقة في أعلى مستوى في ملعب معقد أمام منافس بدأ الموسم بشكل رائع. علينا تهنئة اللاعبين، إنه فوز المجموعة كلها".

وواصل نجم ريال مدريد السابق "نعلم أن لدينا المزيد لنقدمه في المباريات المقبلة وسنفعل ذلك. العمل الدفاعي للجميع كان رائعا. مجهود جيمس (رودريجيز)، جاريث (بيل)، وايدين هازارد كان دفاعيا على أعلى مستوى. لعبنا 90 دقيقة بشخصية قوية. في النهاية رأينا ذلك، وهو مساعدة كل فرد في الملعب. مررنا بلحظات صعبة، لكن الأبرز هو تماسكنا الدفاعي".

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وارتقى ريال مدريد لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 11 نقطة ويفصله فارق هدف وحيد عن المتصدر أتلتيك بلباو، حقق فوزا هاما جاء بعد سقوطه في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان.

بينما تراجع إشبيلية من الصدارة إلى المركز الخامس وتلقى أول هزيمة له في البطولة.

والمباراة كانت الأولى لريال مدريد في الموسم الحالي التي يحافظ فيها على نظافة شباكه، ويأمل تكرار ذلك حين يستضيف أوساسونا يوم الأربعاء.

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