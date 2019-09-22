المصري يشكر برزنتيشن على دعمها وتوفير متطلبات الفريق

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في حرس الحدود

وجه النادي المصري الشكر لشركة برزنتيشن الراعية للفريق على توفير كافة متطلباتهم للموسم الجديد.

واستضاف منتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن، سمير حلبية رئيس النادي المصري بمقر شركة بريزنتيشن بالقاهرة اليوم الأحد.

وتطرق الطرفان خلال الجلسة إلى كافة الأمور المتعلقة برعاية شركة بريزنتيشن للنادي المصري والتي بدأت من الموسم الماضي.

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أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن على تفهمه التام لكل متطلبات النادي المصري، معرباً عن دعمه التام للقلعة الخضراء من أجل استمرار المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها المصري محلياً وقارياً.

من جهته، توجه سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالشكر لمجلس إدارة شركة بريزنتيشن وعلى رأسها منتصر النبراوي، لاستجابتهم التامة لكافة متطلبات النادي المصري وتأكيدهم على استمرار الرعاية بالشكل الذي يحقق طموحات النادي المصري.

كان المصري قد بدأ الموسم بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

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