أرنولد: اتفقت مع صلاح على طريقة تسديد الركلة الحرة أمام تشيلسي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

كشف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح قبل تسديد الركلة الحرة التي تسببت في الهدف الأول في شباك تشيلسي.

ترينت ارنولد

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
تشيلسي

وسجل أرنولد الهدف الأول في فوز ليفربول على تشيلسي 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدروي الإنجليزي.

وقال أرنولد عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "الكرة كانت قريبة من المرمى ووقفت أمامها أنا ومحمد صلاح".

أخبار متعلقة

سولشاير يرد على مورينيو بالفيديو - تمريرة حاسمة ذكية في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

وتابع "تحدثت مع صلاح وطلبت منه أن يزيح الكرة بعيدا عن الحائط البشري حتى تكون زاوية التسديد أفضل أمامي".

وأكمل "ثم سددت الكرة بقوة وحاولت أن أضعها في مكان صعب حتى لا يتصدى لها الحارس وبالفعل سجلت الهدف".

وعن المباراة قال الظهير الأيمن "من الصعب أن تأتي إلى ملعب ستامفورد بريد وتلعب بطريقتك الخاصة، لذلك كان علينا أن ندافع بقوة".

وأتم تصريحاته "مباراة تشيلسي في ملعبهم من أصعب المواجهات التي نخرج لها طوال الموسم والفوز أمر رائع بالنسبة لنا، نأمل أن نواصل العمل بشكل جيد".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي أليكس أرنولد

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد: توموري الصغير أوقف صلاح السريع 4 دقيقة | أوروبا
بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد 8 دقيقة | الدوري المصري
إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود 9 دقيقة | مصر
ميدو يعلن عبر في الجول حضور حفل "ذا بيست" بدعوة من الفيفا كمصري وحيد 24 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم 36 دقيقة | أوروبا
تغريدة - جمهور أستون فيلا يشيد بتريزيجيه وينتقد استبداله 42 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

قد ينال إعجابك