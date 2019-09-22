أرنولد: اتفقت مع صلاح على طريقة تسديد الركلة الحرة أمام تشيلسي

كشف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح قبل تسديد الركلة الحرة التي تسببت في الهدف الأول في شباك تشيلسي.

وسجل أرنولد الهدف الأول في فوز ليفربول على تشيلسي 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدروي الإنجليزي.

وقال أرنولد عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "الكرة كانت قريبة من المرمى ووقفت أمامها أنا ومحمد صلاح".

وتابع "تحدثت مع صلاح وطلبت منه أن يزيح الكرة بعيدا عن الحائط البشري حتى تكون زاوية التسديد أفضل أمامي".

وأكمل "ثم سددت الكرة بقوة وحاولت أن أضعها في مكان صعب حتى لا يتصدى لها الحارس وبالفعل سجلت الهدف".

وعن المباراة قال الظهير الأيمن "من الصعب أن تأتي إلى ملعب ستامفورد بريد وتلعب بطريقتك الخاصة، لذلك كان علينا أن ندافع بقوة".

وأتم تصريحاته "مباراة تشيلسي في ملعبهم من أصعب المواجهات التي نخرج لها طوال الموسم والفوز أمر رائع بالنسبة لنا، نأمل أن نواصل العمل بشكل جيد".

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