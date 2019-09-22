بالفيديو - تمريرة حاسمة ذكية في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

نرينت أرنولد يحتفل بهدف ليفربول في تشيلسي

صنع محمد صلاح هدفا لفريقه ليفربول في الانتصار على تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ليفربول واصل سلسلة انتصاراته المذهلة في الدوري الإنجليزي، وتجاوز البلوز 2-1 في الجولة السادسة من المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج. (طالع التفاصيل)

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول بتمريرة ماكرة بالكعب لـ ترينت أليكساندر أرنولد.

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الجناح المصري لمس الكرة 53 مرة، وقدّم 35 تمريرة بنسبة نجاح 68,6%.

وفقد صلاح الكرة 4 مرات، كما فشل في السيطرة عليها 7 مرات أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب.

صلاح سدد مرة واحدة كانت خارج إطار المرمى، وفاز بالتحام هوائي واحد.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام فريقه السابق تشيلسي

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صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

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