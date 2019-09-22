بالفيديو - تمريرة حاسمة ذكية في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

صنع محمد صلاح هدفا لفريقه ليفربول في الانتصار على تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ليفربول واصل سلسلة انتصاراته المذهلة في الدوري الإنجليزي، وتجاوز البلوز 2-1 في الجولة السادسة من المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج. (طالع التفاصيل)

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول بتمريرة ماكرة بالكعب لـ ترينت أليكساندر أرنولد.

الجناح المصري لمس الكرة 53 مرة، وقدّم 35 تمريرة بنسبة نجاح 68,6%.

وفقد صلاح الكرة 4 مرات، كما فشل في السيطرة عليها 7 مرات أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب.

صلاح سدد مرة واحدة كانت خارج إطار المرمى، وفاز بالتحام هوائي واحد.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام فريقه السابق تشيلسي

اقرأ أيضا:

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي