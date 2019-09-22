روي كين: مصدوم مما يحدث لـ يونايتد.. الطريق طويل لعودتهم مثل الماضي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

أنا روى كين

"مصدوم وحزين للغاية".. هكذا تحدث الأسطورة روي كين عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال روي كين: "مصدوم وحزين للغاية من سوء أداء مانشستر يونايتد".

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وأضاف خلال ظهوره في استوديو سكاي سبورتس "لا يوجد أي رغبة لدى اللاعبين. لا يظهر أي لاعب أي إمكانيات داخل الملعب. الوضع مخيف".

وتابع "مانشستر يونايتد يفتقر الشخصية والقيادة داخل الملعب. الطريق سيكون طويلا للغاية أمامهم لعودتهم كما كانوا في الماضي".

وأتم "سقوط مانشستر بهذا الشكل مُخيف للغاية".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

في 6 مباريات في الدوري حتى الآن، لم ينتصر يونايتد سوى مرتين فقط وخسر مثلهما وجمع 8 نقاط فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة السابعة في الدوري أمام أرسنال.

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