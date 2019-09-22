بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

أحمد شرويدة المصري

برر أحمد شرويدة مهاجم نادي حرس الحدود سبب عدم احتفاله بالهدف أمام المصري بحبه واحترامه لناديه السابق.

حرس الحدود تعادل مع المصري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال شرويدة في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "بداية الموسم دائما ما تكون صعبة على الجميع".

أخبار متعلقة

ميدو يعلن عبر في الجول حضور حفل "ذا بيست" بدعوة من الفيفا كمصري وحيد الطرد الأول في الدوري المصري دقيقة حداد على روح الطفل أدهم في الدوري المصري خبر في الجول – المصري يحصل على موافقة لمواجهة ماليندي في برج العرب بحضور الجمهور

وأضاف "اليوم كنا نواجه المصري وقد عانوا نقصا عددا منذ بداية اللقاء، لكن هذا الأمر يضع ضغطا علينا أيضا لأنه يجعلنا مطالبين بالفوز".

وعن هدفه في اللقاء قال شرويدة "طارق العشري تنبأ بتسجيلي للهدف قبل اللقاء، قال لي أنني سأشارك وسأسجل وطالبني بالتركيز".

وواصل "المصري بيتي وهم من ربوني، وأحترمهم وأحبهم بشدة لذلك لم أحتفل بالهدف تقديرا لهم".

وأتم "نتمنى تحقيق مركز جيد لحرس الحدود هذا الموسم، بعدما كان الفريق يعاني للبقاء في الموسم الماضي".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

في الدوري المصري حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق العشري: عقدتي لـ المصري؟ لا أتذكر.. وتغييرات إيهاب جلال كانت مميزة 6 دقيقة | مصر
لامبارد: توموري الصغير أوقف صلاح السريع 24 دقيقة | أوروبا
بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد 28 دقيقة | الدوري المصري
إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود 29 دقيقة | مصر
ميدو يعلن عبر في الجول حضور حفل "ذا بيست" بدعوة من الفيفا كمصري وحيد 44 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

قد ينال إعجابك