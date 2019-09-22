بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد

برر أحمد شرويدة مهاجم نادي حرس الحدود سبب عدم احتفاله بالهدف أمام المصري بحبه واحترامه لناديه السابق.

حرس الحدود تعادل مع المصري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال شرويدة في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "بداية الموسم دائما ما تكون صعبة على الجميع".

وأضاف "اليوم كنا نواجه المصري وقد عانوا نقصا عددا منذ بداية اللقاء، لكن هذا الأمر يضع ضغطا علينا أيضا لأنه يجعلنا مطالبين بالفوز".

وعن هدفه في اللقاء قال شرويدة "طارق العشري تنبأ بتسجيلي للهدف قبل اللقاء، قال لي أنني سأشارك وسأسجل وطالبني بالتركيز".

وواصل "المصري بيتي وهم من ربوني، وأحترمهم وأحبهم بشدة لذلك لم أحتفل بالهدف تقديرا لهم".

وأتم "نتمنى تحقيق مركز جيد لحرس الحدود هذا الموسم، بعدما كان الفريق يعاني للبقاء في الموسم الماضي".

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