كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم

"إنهم أفضل فريق في العالم، هذا ما أستطيع أن أقوله عنهم".. كان هذا تعليق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن منافسه مانشستر سيتي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

ورد كلوب على سؤاله عن المنافسة مع مانشستر سيتي عقب مباراة فريقه مع تشيلسي.

وقال المدرب الألماني: "اعتقد أنهم أفضل فريق في العالم وهذا ما أستطيع قوله عن مانشستر سيتي".

وأضاف "لا أريد ممارسة الضغط على جوارديولا وكيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ إنهم حقا رائعين في جميع اللحظات".

وتابع "نحن أيضا لسنا سيئين ولكن ليس هناك الكثير من الفرق التي تلعب بالطريقة التي يلعبون بها".

وواصل حديثه "نحاول الفوز في كل المباريات وإذا كان منافسنا أفضل سنحاول أن نكون في موقف أفضل عندما نلعب ضده".

وأكد كلوب "نحن نتحدث عن لقب بطولة متبقي بها 32 مباراة، وهذا أمر مبكر بعض الشيء".

وانتقل كلوب للحديث عن مباراة تشيلسي قائلا: "كنا جيدين في الكثير من أوقات المباراة وسجلنا هدفين رائعين، ولكن عندما سجل كانتي هدفه الرائع كان يجب أن ندافع عن الفوز".

وشدد "نحن لم نحقق الفوز هنا في ستامفورد بريدج منذ عدة سنوات لذلك كان علينا أن ندافع بقوة لنخرج بالانتصار".

وأتم تصريحاته "لا ينبغي أن أفاجأ بعد ذلك بشخصية فريقي، وأيضا نحن لا نقول كل يوم لأنفسنا يا إلهي إن شخصيتنا رائعة، علينا فقط أن نحارب من أجل كل شيء وأمامنا مهمة صعبة نريد تنفيذها".

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