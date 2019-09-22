كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

كلوب

"إنهم أفضل فريق في العالم، هذا ما أستطيع أن أقوله عنهم".. كان هذا تعليق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن منافسه مانشستر سيتي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

ورد كلوب على سؤاله عن المنافسة مع مانشستر سيتي عقب مباراة فريقه مع تشيلسي.

أخبار متعلقة

تغريدة - جمهور أستون فيلا يشيد بتريزيجيه وينتقد استبداله كلوب يكشف تفاصيل إصابة ماني ضد تشيلسي بالفيديو - دورتموند يفشل في فك عقدة ملعب فرانكفورت

وقال المدرب الألماني: "اعتقد أنهم أفضل فريق في العالم وهذا ما أستطيع قوله عن مانشستر سيتي".

وأضاف "لا أريد ممارسة الضغط على جوارديولا وكيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ إنهم حقا رائعين في جميع اللحظات".

وتابع "نحن أيضا لسنا سيئين ولكن ليس هناك الكثير من الفرق التي تلعب بالطريقة التي يلعبون بها".

وواصل حديثه "نحاول الفوز في كل المباريات وإذا كان منافسنا أفضل سنحاول أن نكون في موقف أفضل عندما نلعب ضده".

وأكد كلوب "نحن نتحدث عن لقب بطولة متبقي بها 32 مباراة، وهذا أمر مبكر بعض الشيء".

وانتقل كلوب للحديث عن مباراة تشيلسي قائلا: "كنا جيدين في الكثير من أوقات المباراة وسجلنا هدفين رائعين، ولكن عندما سجل كانتي هدفه الرائع كان يجب أن ندافع عن الفوز".

وشدد "نحن لم نحقق الفوز هنا في ستامفورد بريدج منذ عدة سنوات لذلك كان علينا أن ندافع بقوة لنخرج بالانتصار".

وأتم تصريحاته "لا ينبغي أن أفاجأ بعد ذلك بشخصية فريقي، وأيضا نحن لا نقول كل يوم لأنفسنا يا إلهي إن شخصيتنا رائعة، علينا فقط أن نحارب من أجل كل شيء وأمامنا مهمة صعبة نريد تنفيذها".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - تسديدة وإبعاد دفاعي طيب في ملخص لمسات تريزيجيه أمام أرسنال

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو - تمريرة حاسمة ذكية في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

أبو تريكة: ليفربول فاز على تشيلسي بـ40% فقط من مستواه

روي كين: مصدوم مما يحدث لـ يونايتد.. الطريق طويل لعودتهم مثل الماضي

ليفربول كلوب مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد: توموري الصغير أوقف صلاح السريع 5 دقيقة | أوروبا
بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد 9 دقيقة | الدوري المصري
إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود 9 دقيقة | مصر
ميدو يعلن عبر في الجول حضور حفل "ذا بيست" بدعوة من الفيفا كمصري وحيد 24 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم 36 دقيقة | أوروبا
تغريدة - جمهور أستون فيلا يشيد بتريزيجيه وينتقد استبداله 42 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

قد ينال إعجابك