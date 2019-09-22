كلوب يكشف تفاصيل إصابة ماني ضد تشيلسي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 21:26

كتب : وكالات

ساديو ماني

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفاصيل إصابة ساديو ماني نجم فريقه خلال مباراة تشيلسي.

وشارك ماني في فوز ليفربول على تشيلسي 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 72 ويشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

وقال كلوب عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع ناديه: "إصابة ماني عبارة عن كدمة قوية في الركبة والساق وهذا أمر سيئ للغاية".

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وأضاف "ماني حاول أن يكمل المباراة لكنه لم يقدر، لذلك كان علينا أن نستبدله".

ومن المنتظر أن يخضع ماني لكشف طبي غدا الإثنين لمعرفة إذا كان سيغيب عن المباراة المقبلة أم لا.

ويلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

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