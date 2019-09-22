خاص الإنتاج يفسر لـ في الجول سبب ارتداء قمصان مؤمن زكريا: اللاعب في قلوبنا وسنظل ندعمه

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 20:56

كتب : حامد وجدي

لاعبو الإنتاج الحربي يدعمون مؤمن زكريا قبل لقاء نادي مصر - تصوير نور زيدان

فسر خالد مهدي مدير الكرة لنادي الإنتاج الحربي، ارتداء لاعبو فريقه لقمصان تحمل صورة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

لاعبو الإنتاج الحربي ارتدوا قمصان عليها صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي أثناء الإحماء قبل لقاء نادي مصر.

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وقال خالد مهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "بداية كان فوزنا اليوم على نادي مصر أمر هام جدا بالنسبة لنا، ودافع لنا لنكون أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف "فكرة ارتداء قمصان تحمل صورة مؤمن زكريا، كانت من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

مهدي أتبع "مؤمن زكريا سيظل في قلوبنا، وسندعمه حتى عودته مجددا".

واختتم حديثه: "فكرنا أن نصنع له فكرة مختلفة، لذلك قمنا بارتداء قميص عليه صورته، نتمنى له الشفاء والعودة سريعا للملاعب من جديد".

الإنتاج الحربي فاز على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري.

مؤمن زكريا سبق ولعب في صفوف الإنتاج الحربي موسم 2010/2011.

صاحب الـ31 عاما كشف معاناته حاليا من مرض لم يفصح عنه رسميا، واللاعب يتلقى العلاج حاليا في ألمانيا.

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في الدوري الإنتاج الحربي نادي مصر مؤمن زكريا

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