رئيس طنطا ينتقد منع جماهير النادي من حضور مباراة دجلة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

انتقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا منع عدد قليل من جماهير النادي من مؤازرة الفريق في ملعب بتروسبورت خلال مباراة وادي دجلة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وصرح عريبي عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد حضر معنا ما لا يزيد عن 15 فردا لمساندة الفريق، ولكن تم منعهم من دخول الملعب".

وتساءل "ملعب بتروسبورت سعته 30 ألف متفرج، ما المشكلة مثلا في السماح بحضور 500 مشجع لكل فريق؟".

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وتابع رئيس نادي طنطا "الجماهير هي روح كرة القدم، لذا أناشد المسؤولين باتحاد الكرة وكذلك الجهات الأمنية بضرورة العمل لحسم هذا الملف، لتقام المباريات في جو طبيعي".

وعن الفوز على وادي دجلة بهدف، أكد فايز عريبي أن فريقه استحق الفوز، وانتزع ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار، ستمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة القادمة.

كان طنطا قد فاز على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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