مدرب مصر: خسرنا أمام الإنتاج بأخطاء غريبة.. واللاعبون قدموا أكثر مما تخيلت

فسر عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر، أسباب الخسارة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وصرح عبد الناصر عبر إذاعة الشباب والرياضة "أهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، كانتا كفيلتين بتحقيق التعادل، ثم ارتكبنا أخطاء فردية غريبة منها تمرير الكرة للاعب الإنتاج في الهدف الثالث".

وأوضح مدرب مصر "لقد توليت المسؤولية قبل 9 أيام، ودعمنا الفريق بثلاث صفقات في الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد منهم محمود توبة وأحمد سعيد أوكا، والفريق لم يتدرب بقوامه كاملا سوى لمدة 3 أيام فقط".

واستدرك "إلا أن أداء اللاعبين أمام الإنتاج كان مميزا، وقدموا أكثر مما تخيلت، ونال الفريق إشادة الكثيرين، ومختار مختار المدير الفني للإنتاج بعد المباراة".

وواصل "الأخطاء الفردية لا مفر منها، ولكن سنحاول إصلاحها بالعمل ومرور الوقت، فالفريق يعاني من قلة الخبرة مما تسبب في إضاعة عمر حبشي فرصة مؤكدة أمام مرمى الإنتاج لشعوره بـ(الخضة)، لكن هذا لم يمنعني من توجيه الشكر للاعبين بعد المباراة".

واستطرد عبد الناصر محمد "أجريت تبديلات هجومية في الشوط الثاني لأن الخسارة بهدفين مثل ثلاثة، واعترضت على الحكم لوجود شك في ركلة جزاء لصالح لاعبنا مصطفى سلطان، ولكن إجمالا أداء الحكم كان ممتازا".

وأتم المدير الفني لمصر "مباراة أسوان في الجولة الثانية يوم الجمعة مهمة لنا ولهم، وسوف نستعد لها بخوض مباراة ودية غدا الاثنين".

كان الإنتاج الحربي قد فاز على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في أولى مباريات نادي مصر في بطولة الدوري تاريخيا.

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