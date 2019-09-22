الطرد الأول في الدوري المصري

خرج إيزي إيميكا لاعب وسط المصري مطرودا بعد مرور أقل من 10 دقائق من مواجهة فريقه أمام حرس الحدود.

ويلعب المصري أمام حرس الحدود على ملعب الجيش في السويس في الجولة الأولى من الدوري المصري.

إيميكا شارك أساسيا قبل أن يخرج مطرودا ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة التاسعة.

لعبة مشتركة بين إيميكا ونانا أنتوي مهاجم حرس الحدود ليسقط الأخير على أرض الملعب، ويخرج الأول مطرودا.

ويعد طرد النيجيري إيزي إيميكا هو الأول في الدوري المصري لموسم 2019-20.

ولم يتعرض إيميكا لأي حالة طرد طوال مشواره في الدوري المصري والذي شهد ظهوره بقميص النصر للتعدين والإنتاج الحربي والمصري.

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