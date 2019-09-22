المزين: الفوز على دجلة قد يكون سببا في بقاء طنطا بالممتاز

شدد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا على أهمية الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وصرح المزين عبر إذاعة الشباب والرياضة "أشكر اللاعبين بعد الفوز الغالي الذي تحقق خارج ملعبنا".

وأضاف "إذا خرجنا بتعادل لما غضبت، ولكن لعبت على الفوز".

وأشار "أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، وركزنا على التحكم في وسط الملعب وإغلاق المساحات أمام دجلة".

وأتم تصريحاته "هذا الفوز يمنحنا ثقة في المباريات القادمة، وثلاث نقاط غالية قد تكون سببا في بقاء طنطا بالدوري الممتاز في نهاية المشوار".

وافتتح طنطا مبارياته في الدوري بفوز على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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