سولشاير: مُحبط ولكن أتحلى بالإيجابية

تحدث أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام وست هام، مشيرا إلى "محبط للغاية بسبب الخسارة".

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "محبط للغاية من الخسارة. دائما ما أشعر بذلك عند تلقي أي هزيمة في أي وقت".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "مثل تلك المباريات يجب علينا أن ننتصر فيها، ولكننا سنعود وندرس كل ما حدث في المباراة".

وواصل "محبط للغاية من الهزيمة اليوم ولكن لا زلت أتحلى بالإيجابية".

وتابع "تمر علينا لحظات رائعة وأخرى سيئة. واليوم علينا تقبل تلك اللحظات السيئة والتطلع لما هو قادم".

وأكمل حديثه قائلا: "في الدوري الإنجليزي إذا لم تستغل لحظاتك في المباراة، ستخسر. نحن لم نستغل لحظاتنا في المباراة ولم نُسجل على عكسهم".

وتطرق سولشاير للحديث عن إصابة راشفورد، قائلا: "لقد شعر بآلام في العضلة الضامة. أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

في 6 مباريات في الدوري حتى الآن، لم ينتصر يونايتد سوى مرتين فقط وخسر مثلهما وجمع 8 نقاط فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة السابعة في الدوري أمام أرسنال.

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