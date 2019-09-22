سولشاير: مُحبط ولكن أتحلى بالإيجابية

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 19:37

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

تحدث أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام وست هام، مشيرا إلى "محبط للغاية بسبب الخسارة".

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "محبط للغاية من الخسارة. دائما ما أشعر بذلك عند تلقي أي هزيمة في أي وقت".

أخبار متعلقة

روي كين: مصدوم مما يحدث لـ يونايتد.. الطريق طويل لعودتهم مثل الماضي مورينيو: لم أتفاجأ من خسارة يونايتد أمام وست هام بالفيديو - رصاصة رحمة كريسويل تنهي معاناة يونايتد على ملعب وست هام

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "مثل تلك المباريات يجب علينا أن ننتصر فيها، ولكننا سنعود وندرس كل ما حدث في المباراة".

وواصل "محبط للغاية من الهزيمة اليوم ولكن لا زلت أتحلى بالإيجابية".

وتابع "تمر علينا لحظات رائعة وأخرى سيئة. واليوم علينا تقبل تلك اللحظات السيئة والتطلع لما هو قادم".

وأكمل حديثه قائلا: "في الدوري الإنجليزي إذا لم تستغل لحظاتك في المباراة، ستخسر. نحن لم نستغل لحظاتنا في المباراة ولم نُسجل على عكسهم".

وتطرق سولشاير للحديث عن إصابة راشفورد، قائلا: "لقد شعر بآلام في العضلة الضامة. أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

في 6 مباريات في الدوري حتى الآن، لم ينتصر يونايتد سوى مرتين فقط وخسر مثلهما وجمع 8 نقاط فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة السابعة في الدوري أمام أرسنال.

اقرأ أيضا:

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

متعة لم نشاهدها.. المقاصة يُفسد عودة أسوان للدوري الممتاز

قائمة الزمالك - أزمة حادة في وسط الملعب وعودة حازم وبامبو أمام الاتحاد السكندري

بالفيديو - رصاصة رحمة كريسويل تنهي معاناة يونايتد على ملعب وست هام

في إنجلترا مانشستر يونايتد وست هام

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد: توموري الصغير أوقف صلاح السريع 6 دقيقة | أوروبا
بعد الهدف في مرماهم.. شرويدة: رفضت الاحتفال حبا واحتراما للمصري وبورسعيد 10 دقيقة | الدوري المصري
إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود 11 دقيقة | مصر
ميدو يعلن عبر في الجول حضور حفل "ذا بيست" بدعوة من الفيفا كمصري وحيد 26 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: لا أقصد الضغط على جوارديولا لكن سيتي هو أفضل فريق في العالم 38 دقيقة | أوروبا
تغريدة - جمهور أستون فيلا يشيد بتريزيجيه وينتقد استبداله 44 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر

قد ينال إعجابك