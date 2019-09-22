قائمة الزمالك - أزمة حادة في وسط الملعب وعودة حازم وبامبو أمام الاتحاد السكندري

يعاني الزمالك من أزمة حادة في خط الوسط قبل مواجهة الاتحاد السكندري في افتتاحية الدوري المصري مع غياب طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

ويواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء غد الاثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" عن قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا للاتحاد السكندري.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي حازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر.

ويغيب طارق حامد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب محمد عبد الغني بسبب الإصابة في مباراة السوبر بالإضافة لغياب محمود عبد العزيز لتعرضه لكدمة قوية في القدم في تدريب أمس السبت.

ويغيب محمد حسن أيضا عن قائمة الفريق بسبب الإصابة، ليواجه الفريق أزمة حادة في خط الوسط.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام.

خط الوسط: فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور - محمد أوناجم.

الهجوم: خالد بو طيب - مصطفى محمد - عمر السعيد.

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