بالفيديو – ليجانيس يحصد أول نقطة في الموسم على حساب فالنسيا

فرَض ليجانيس التعادل على مضيفه فالنسيا بهدف لكل طرف، على ملعب المستايا، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

داني باريخو سجّل لـ فالنسيا من علامة الجزاء، قبل أن يدرك أوسكار رودريجيز التعادل للفريق العاصمي.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز 13، ويحصد ليجانيس أول نقطة في الموسم الحالي، ويظل في المركز الأخير بالدوري الإسباني.

ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا فشل في تحقيق الفوز في مباراتيه بالدوري الإسباني حتى اللحظة بعد أن عوّض مارسيلينو جارسيا تورال، واكتفى بالفوز أوروبيًا على تشيلسي.

فالنسيا تقدّم في النتيجة بالدقيقة 21 عن طريق قائده داني باريخو الذي نفذ ركلة جزاء ناجحة هي الرقم 22 في مسيرته مع الخفافيش.

ليفصله 3 أهداف فقط عن ماريو كيمبس أكثر من سجل لـ فالنسيا من ركلات جزاء تاريخيًا.

لكن فالنسيا لم يهنأ كثيرا بتقدمه، فاهتزت شباكه في الدقيقة 35 عن طريق أوسكار رودريجيز المعار من ريال مدريد الذي أدرك التعادل لـ ليجانيس بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

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