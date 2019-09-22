تشكيل المقاصة – ميدو يراوغ لاعبي #فانتازي_الدوري_المصري

فاجأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة رواد #فانتازي_الدوري_المصري على FilGoal.com بعدم إشراك ثلاثي اختاره الزوار بكثافة ضد أسوان في الجولة الأولى للدوري المصري.

أحمد عادل عبد المنعم يجلس على دكة البدلاء لصالح محمود حمدي، وكذلك يبقى ميدو جابر وصلاح أمين بديلين محتملين لمحمد إبراهيم وعمرو مرعي اللذان يبدأن المباراة.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي – أحمد عبد العزيز "مودي" – عاصم سعيد – محمد دسوقي

الوسط: صلاح عاطف "ريكو" – خالد أوتشو – محمد رمضان – باولن فوافي – محمد إبراهيم

الهجوم: عمرو مرعي

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – عصام صبحي – مصطفى شبيطة – أحمد ياسين – ميدو جابر – صلاح عاشور – صلاح أمين.

ويغيب عن الفريق كل من محمد توني ومحمد دبش وشريف حازم للإصابة.

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