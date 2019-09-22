اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 5 محترفين خارجيا للانضمام لمعسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل، الذي لم يتحدد فيه منافسوه وديا حتى الآن.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

البدري اختار نجم الفراعنة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجناح محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)، المهاجم أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا البرتغالي)، لاعب الوسط محمد النني (بيشكتاش التركي)، والمدافع أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

ولم يختر البدري أمثال قائد المنتخب في كأس الأمم الإفريقية أحمد المحمدي، علي غزال، عمرو وردة، الذين كانوا ضمن خيارات سلف حسام البدري، خافيير أجيري.

وعاد أحمد حجازي لتوه من إصابة أبعدته عن انطلاقة موسم وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما يواصل محمد صلاح التألق بقميص ليفربول حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 9 مباريات هذا الموسم.

في المقابل، مازال تريزيجيه والنني في طور التأقلم مع أستون فيلا وبيشكتاش، خاصة النني الذي تعرض للطرد في مباراته الأولى.

أما كوكا فسجل هدفا في 5 مباريات مع براجا هذا الموسم.

وأفاد بيان اتحاد الكرة بأنه بدأ "اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل".

ولم يلعب منتخب مصر مباراة رسمية منذ خروجه من كأس أمم إفريقيا الماضية، ولم يشارك في الأجندة الدولية الماضية في شهر سبتمبر.

اقرأ أيضا

اختيارات البدري الأولى.. المنتخب يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

الاتحاد.. البحث عن الزعامة

أرقام سلبية بالجملة لـ برشلونة بعد السقوط في غرناطة.. أحدهم لم يحدث منذ 25 عاما

أسوان لـ في الجول: لقاء المقاصة لن يذاع أرضيا أو فضائيا حتى الآن

الكشف عن - تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع ميتشو بعد الخسارة أمام الأهلي